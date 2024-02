FOT. IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wierzy w wygranie LM

Póki co Barca walczy o pozostanie w tych rozgrywkach

Pierwszy mecz z Napoli zakończył się remisem

Joan Laporta apeluje do kibiców

Barcelona nie może być spokojna o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz z Napoli zakończył się remisem i sprawa awansu pozostaje otwarta. Wszystko wyjaśni się w rewanżu w Katalonii. Pomimo tego prezydent Joan Laporta pozostaje wyjątkowym optymistą.

– Nie poddajemy się, zamierzamy walczyć do samego końca w Lidze Mistrzów. Nawet o końcową wygraną. Wszystko jest możliwe. Podobnie patrzymy też na rozgrywki krajowe – wyjaśnił Laporta.

Prezydent Barcelony podkreślił przy tym, że niezwykle ważne przed kluczową fazą tego sezonu będzie wsparcie ze strony publiczności. Kibice nie ukrywali swojego niezadowolenia po niedawnych porażkach w Pucharze Króla czy w meczach z Realem Madryt.

– Nasza siła wywodzi się z naszej tożsamości. Jeśli Barca może na coś liczyć, to właśnie na kibiców. Chciałem z tego miejsca do nich zaapelować. Stańcie murem za trenerem i piłkarzami. Jeśli drużyna zobaczy, że wy, fani, nigdy się nie poddajecie, to może to wszystkich zainspirować i przełożyć się na wynik na boisku – dodał Laporta.

Póki co Barcelona przygotowuje się do sobotniego meczu na własnym boisku z Getafe w ramach La Liga. Rewanż z Napoli w Lidze Mistrzów zaplanowany jest na 12 marca.