fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Chelsea we wtorkowy wieczór zmierzy się z Milanem w spotkaniu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W przeddzień tego starcia kilka słów na temat tej potyczki wyraził opiekun The Blues.

Chelsea zmierzy się dzisiaj wieczorem z Milanem w elitarnych rozgrywkach

Przed spotkaniem kilka słów w rozmowie z mediami wyraził menedżer The Blues

Graham Potter stanie przed szansą wygrania czwartego meczu w roli opiekuna londyńskiej drużyny

“Chelsea i Milan są na podobnym poziomie”

Chelsea tydzień temu na Stamford Bridge pokonała mistrzów Serie A przekonująco różnicą trzech goli (3:0). Dzisiaj wieczorem kibice The Blues liczą na powtórzenie tego wyczynu, ale na San Siro.

– Naprawdę chcemy wygrać na San Siro i postaramy się to zrobić. To niesamowity stadion, a gra będzie zupełnie inna. Milan będzie starał się wykorzystać atut gry u siebie tak, jak my – przekonywał Graham Potter cytowany przez Uefa.com.

– Zmierzą się ze sobą dwie dobre drużyny o mniej więcej równej sile. Nie mogę się doczekać tego meczu – uzupełnił opiekun Chelsea.

Londyńczycy do wtorkowej batalii w Champions League podejdą, chcąc kontynuować passę spotkań bez porażki. Chelsea może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami. W trakcie minionego weekendu The Blues w pokonanym polu pozostawili Wolves (3:0).

Potter przejął stery nad ekipą ze Stamford Bridge na początku września. Jak na razie prowadził Chelsea w czterech spotkaniach, notując w nich trzy zwycięstwa i remis. 47-latek ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca 2027 roku.

