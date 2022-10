PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan – Chelsea: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Srogim laniem zakończył się przed tygodniem wyjazd Milanu do Londynu. Odezwały się znów demony przeszłości, gdy Rossoneri mieli problemy z punktowaniem w europejskich pucharach i zakończyli je kompromitacją.

San Siro Liga Mistrzów, gr. E AC Milan Chelsea 3.10 3.40 2.41 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2022 23:00 .

Milan – Chelsea, typy i kursy

Zaledwie jeden mecz udało się wygrać Milanowi w trakcie ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Rossoneri zakończyli wówczas zmagania na ostatnim miejscu w grupie, nawet za FC Porto. Kibice obawiają się, że w tym sezonie sytuacja może się powtórzyć. A grupa tym razem nieporównywalnie lepsza do tej przed rokiem. Poprzednie spotkanie z Chelsea zdecydowanie optymizmem nie napawa. Stefano Pioli musi odpowiednio przygotować zespół głównie pod kątem medialnym, by rewanżowy mecz na San Siro zakończył się dla nich korzystnym rezultatem.

Graham Potter na dobre zadomowił się już w Chelsea i po lekkim falstarcie powoli zaprowadza w klubie swoje porządki. Najlepszym tego przykładem było wysokie zwycięstwo nad Milanem w ubiegłej kolejce Ligi Mistrzów. The Blues z meczu na mecz zyskują coraz większą pewność siebie, a poszczególni piłkarze formacji ataku wyglądają z każdym kolejnym spotkaniem lepiej. W dobrej formie są Aubameyang i Sterling, którzy stwarzają nieustannie zagrożenie pod bramką rywali. Dość powiedzieć, że to londyński klub jest faworytem spotkania wyjazdowego w Mediolanie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.85 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Milan – Chelsea, ostatnie wyniki

Mimo wysokiej porażki z Chelsea Milanowi udało się podnieść i zanotować zaledwie trzy dni później ważne i pewne zwycięstwo nad Juventusem 2:0. Rossoneri byli zdecydowanie rzadziej przy piłce od rywali, jednak stwarzali regularnie zagrożenie po kontratakach. To może być ich broń przeciwko The Blues.

3:0 z Milanem, 3:0 z Wolverhampton, czego chcieć więcej? Chelsea z Grahamem Potterem za sterami zdaje się wreszcie wracać na właściwe tory i znów imponuje skutecznością w swojej grze. Niesmak po porażce na inaugurację rozgrywek Ligi Mistrzów z Dinanem Zagrzeb już dawno odszedł w zapomnienie.

Milan – Chelsea, sytuacja kadrowa

Lista kontuzjowanych zawodników Milanu zdaje się nie mieć końca, co stanowi poważny problem dla Stefano Piolego. Z powodu urazów ze składu wypadło mu aż ośmiu zawodników. Są to: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias i Saelemaekers. Trudno będzie rywalizowac na równi z Chelsea w tak okrojonym składzie.

Dużo mniej braków jest po stronie gości. Wciąż niegotowy do gry jest N’golo Kante. Oprócz niego z powodu urazu kolana wyleciał ze składu również Wesley Fofana.

AC Milan – Chelsea, historia

Poprzednie spotkanie było dla Milanu drogą przez mękę. Rywale dominowali nad nimi w niemal każdym aspekcie. Mistrz Włoch przez 90 minut oddał zaledwie jeden celny strzał na bramkę The Blues i był wyraźnie gorszy od rywali. Sporo pozmieniać przed rewanżem musi zatem Stefano Pioli.

Milan – Chelsea, kursy bukmacherskie

Co ciekawe jako faworyta tego spotkania bukmacherzy wskazują mimo wszystko Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi ok. 2.45, podczas gdy na Milan jest to już 3.16. Najwyżej natomiast wyceniany jest remis – między 3.30, a 3.50. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Milan – Chelsea, przewidywane składy

Milan: Tatarusanu – Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer, Kruncic, Brahim Diaz, Leao – Giroud

Chelsea: Kepa – Chalobah, Koulibaly, Thiago Silva – James, Kovacic, Loftus-Cheek, Cucurella – Sterling, Aubameyang, Mount

AC Milan – Chelsea, transmisja

Transmisja meczu Milanu z Chelsea dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Premium 2. Spotkanie możecie obejrzeć także online dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp na pakiet z programami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, można zaoszczędzić 144 zł (płacąc tylko 240 zł zamiast 384 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.