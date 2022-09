Liga Mistrzów: błysk Mbappe i Haalanda, kontuzja Benzemy i sensacja w Zagrzebiu

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Zakończyły się już wszystkie wtorkowe pojedynki Ligi Mistrzów. W najciekawszych rywalizacjach PSG wygrał z Juventusem po dwóch golach Mbappe, Real nie dał żadnych szans Celtikowi, a Manchester City rozprawił się z Sevilla.

PSG nie dało szans Juventusowi, wpadka Chelsea

Pewne zwycięstwa Realu Madryt i Manchesteru City

Kontuzja Karima Benzemy w meczu z Celtikiem

Liga Mistrzów nie zawiodła, wtorek pełen emocji

O godzinie 18:45 rozpoczęły się dwa pierwsze spotkania 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund zgodnie z przewidywaniami pewnie ograła FC Kopenhagę 3:0. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców wpisali się Reus i Guerreiro, którzy dali gospodarzom poczucie spokoju, natomiast po zmianie stron wynik spotkania ustalił Bellingham. Natomiast do sporej niespodzianki, jeśli nie sensacji doszło w drugim spotkaniu, w którym Dinamo Zagrzeb zgarnęło pełną pulę w meczu z Chelsea. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Orsić już w 13. minucie spotkania. The Blues do samego końca gonili wynik, jednak nie zdołali doprowadzić choćby do wyrównania.

W najciekawszym spotkaniu wtorkowym spotkaniu PSG wygrało z Juventusem po dwóch golach Kyliana Mbappe z pierwszej części gry. Po zmianie stron kontaktowego gola zdobył Weston McKennie. Końcowy rezultat do ostatnich minut stał pod znakiem zapytania, bowiem obie drużyny miały sporo okazji na zdobycie bramki, jednak na więcej trafień kibice się nie doczekali.

Manchester City pewnie pokonał Sevillę 4:0. Zespół z Andaluzji słabo spisuje się w tym sezonie i potwierdził to w starciu z The Citizens. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się w tym pojedynku Erling Haaland. Celtic próbował postawić Realowi Madryt, jednak pierwsza dobra połowa nie wystarczyła. Królewscy po zmianie stron wbili rywalowi trzy bramki nie pozostawiając żadnych złudzeń, kto jest lepszy. Spotkania nie dokończył Benzema, który plac gry opuścił w 30. minucie z powodu kontuzji.

Wyniki 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Dinamo Zagrzeb – Chelsea 1:0 (1:0)

13′ Orsić

Borussia Dortmund – FC Kopenhaga 3:0 (2:0)

35′ Reus, 42′ Guerreiro, 83′ Bellingham

Benfica Lizbona – Maccabi Haifa 2:0 (0:0)

50′ Rafa Silva, 54′ Grimaldo

Celtic – Real Madryt 0:3 (0:0)

56′ Vinicius Jr, 60′ Modrić, 77′ Hazard

PSG – Juventus 2:1 (2:0)

5′, 22′ Mbappe – 53′ McKennie

RB Lipsk – Szachtar Donieck 1:4 (0:1)

57′ Simakan – 16′, 58′ Shved, 76′ Mudryk, 85′ Traore

Salzburg – AC Milan 1:1 (1:1)

28′ Okafor – 40′ Saelemakers

Sevilla – Manchester City 0:4(0:1)

20′, 67′ Haaland, 58′ Foden, 90′ Dias