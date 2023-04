Pioli tonuje nastroje po sukcesie: nie jestem na ich poziomie

PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli (Napoli - Milan)

W dwumeczu Napoli – Milan lepsi okazali się Rossoneri, którzy awansowali do półfinału Ligi Mistrzów

Jak rewanżowe starcie ocenił Stefano Pioli, trener gości z Mediolanu?

Włoski szkoleniowiec docenił klasę Partenopeich

Napoli – Milan. Pioli: W Mediolanie próbujemy rozwijać się krok po kroku

Gospodarze wtorkowej rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona nie zdołali odrobić strat z pojedynku na San Siro i dwumecz Napoli – Milan zakończył się zwycięstwem Rossonerich, który awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Dla mediolańczyków to ogromny sukces, co po spotkaniu potwierdził ich szkoleniowiec, Stefano Pioli. – Kiedy wybiegasz na boisko w te wieczory, możesz być najbardziej szczęśliwą osobą na świecie albo najbardziej zawiedzioną. Na szczęście dla nas wszystko poszło w dobrym kierunku, więc jesteśmy szczęśliwi. Krok po kroku bardzo się rozwijamy, to ogromna satysfakcja dla nas, którzy znamy naszą drogę, dla klubu, a przede wszystkim dla fanów, którzy pomogli nam przezwyciężyć trudne chwile.

– Napoli zagrało świetne spotkanie – twierdzi trener Milanu. – Postanowiliśmy trochę niżej bronić i z poświęceniem staraliśmy się przejść przez tę rundę. Nasza taktyka polegała na utrzymaniu przewagi liczebnej nad Osimhenem. W tej chwili wiemy, że jesteśmy silni na boisku. W pierwszej połowie spisaliśmy się bardzo dobrze, potem trochę się rozluźniliśmy, niewiele nam się udawało. Nie jestem na poziomie Sacchiego, Capello i Ancelottiego. Tutaj, w Mediolanie, próbujemy wspinać się piętro po piętrze – zakończył Pioli.