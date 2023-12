IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan w dobrym stylu pożegnał się z Ligą Mistrzów

Wiosną Rossoneri zagrają w Lidze Europy

Pioli zapowiedział, że Milan powalczy o zwycięstwo w tym pucharze

Pioli chce triumfu Milanu w Lidze Europy

Sytuacja AC Milan była bardzo skomplikowana przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rossoneri swój cel zrealizowali i pokonali Newcastle United. Jednak Borussia Dortmund nie wygrała z Paris Saint-Germain, co sprawiło, że mediolańczycy wystąpią w Lidze Europy.

– Wiedzieliśmy, że ta grupa jest bardzo trudna. Jest nam bardzo przykro i żałujemy, że w poprzednich meczach nie potrafiliśmy wykorzystać stwarzanych sytuacji. Gdybyśmy byli skuteczniejsi nasza sytuacja byłaby zupełnie inna. Jestem jednak zadowolony, że w końcu popisaliśmy się lepszą skutecznością w tym meczu – mówił po końcowym gwizdku Stefano Pioli.

– Dzisiejszy występ powinien nam jedynie dać pewność na przyszłość. Żałuję również, że zespół nie wykorzystuje obecnie w pełni swojego potencjału, ani w Europie, ani w Serie A, więc muszę nad tym popracować i spróbować to zmienić. Celem minimum jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wiosną zrobimy też wszystko, by wygrać Ligę Europy – dodał szkoleniowiec Milanu.

