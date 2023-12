IMAGO / Isosport Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski znów krytykowany przez media

Polak rozegrał kolejne słabe spotkanie

Napastnik jednym z najgorszych w drużynie

Kolejny słaby występ Lewandowskiego

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach nie może liczyć na dobrą prasę. Hiszpańskie media bardzo krytycznie oceniają jego słabe występy. Podobnie było również po środowym spotkaniu FC Barcelony z Royal Antwerp.

– Lewandowski dostał szansę na odkupienie w meczu z ostatnią w grupie drużyną z Antwerpii, ale nie zrobił na niej żadnego wrażenia. Najważniejszym jego momentem meczu było oklaskiwanie Yamala po dośrodkowaniu, które przeleciało nad polem karnym, gdy ten stał na jego skraju – czytamy w serwisie Barca Universal. Reprezentant Polski otrzymał notę “3” w dziesięciostopniowej skali. Najgorszy w drużynie został jednak wybrany Oriol Romeu, który otrzymał “2”.

Inne media również nie pozostawiają suchej nitki na Lewandowskim. AS pisze, że jeśli miał tak zagrać to lepiej byłoby, gdyby został w Barcelonie i dodaje, że polski napastnik kompletnie nic nie daje swojej drużynie. Marca również oceniła surowo jego występ. – Daleki od swojego poziomu. Był bezradny. Jedno dobre podanie to za mało. Miał nawet nie jechać do Belgii, a zagrał w wyjściowym składzie. Nie pokazał, że to dobry wybór – czytamy.

