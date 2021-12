PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City i Chelsea podczas ostatniego finału Ligi Mistrzów

W poniedziałkowe południe w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Swoich pierwszych rywali w fazie pucharowej poznało 16 drużyn, które wywalczyły awans z fazy grupowej. Nie zabraknie hitów, a najciekawiej zapowiadają się pojedynki PSG z Manchesterem United i Atletico Madryt z Bayernem Monachium.

16 zespołów zostało podzielonych na osiem par, które będą rywalizowały o awans do ćwierćfinału

Od sezonu 2021/22 w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zniesiona została zasada bramek zdobytych na wyjeździe

Mecze 1/8 finału rozegrane zostaną w lutym i marcu

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

Podczas losowania zwycięzcy swoich grup Ligi Mistrzów losowane były z koszyka rozstawionych, natomiast drużyny, które awansowały z drugich miejsc nie były rozstawione. Drużyny, które rywalizowały ze sobą w fazie grupowej lub pochodzące z tego samego kraju, nie mogły trafić na siebie w 1/8 finału.

Nowość w regulaminie Ligi Mistrzów

Jeszcze w poprzednim sezonie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów obowiązywała zasada bramek zdobytych na wyjeździe, które w przypadku remisowego wyniku w dwumeczu premiowała do kolejnej rundy zespół, który zdobył więcej bramek na terenie rywala. Od sezonu 2021/22 przepis ten nie ma zastosowania. Co to oznacza?

Jeżeli po 180 minutach gry stan rywalizacji będzie remisowy zarządzona zostanie dogrywka, niezależnie od liczby zdobytych bramek u siebie i na wyjeździe. Dogrywka tradycyjnie będzie trwała 30 minut, a jeżeli nie przyniesie rozstrzygnięcia, o awansie do następnej rundy zadecydują rzuty karne.

Liga Mistrzów – kto sięgnie po trofeum?

Największymi nieobecnymi fazy pucharowej są bez wątpienia drużyny Milanu i Barcelony, które wspólnie mają na swoim koncie zdobycie dwunastu Pucharów Europy w historii. Sam Milan pod tym liczby triumfów, których zanotował do tej pory siedem, ustępuje jedynie Realowi Madryt, który najważniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej zdobywał 13 razy.

Królewskich w 1/8 finału nie zabrakło i niewątpliwie będą liczyć na kolejny triumf. Kto może im pokrzyżować szyki? Naturalnymi kandydatami do walki o końcowe zwycięstwo są drużyny Bayernu Monachium, Liverpoolu czy broniącej trofeum Chelsea. The Blues w finałowym meczu poprzedniej edycji skromnie 1:0 pokonali w Porto Manchester City.

Do tej pory smaku triumfu w Lidze Mistrzów nie zaznały jeszcze drużyny Paris Saint-Germain i Manchesteru City, które do finału tych rozgrywek dotarły odpowiednio w 2019 i 2020 roku. W tym roku zamierzają podjąć kolejną próbę, a składy, którymi dysponują pozwalają im o tym poważnie myśleć.

Ostatni triumfatorzy Ligi Mistrzów

sezon zwycięzca rywal wynik 2011/12 Chelsea FC Bayern Monachium 1:1 k. 4:3 2012/13 Bayern Monachium Borussia Dortmund 2:1 2013/14 Real Madryt Atletico Madryt 4:1 2014/15 FC Barcelona Juventus FC 3:1 2015/16 Real Madryt Atletico Madryt 1:1 k. 5:3 2016/17 Real Madryt Juventus FC 4:1 2017/18 Real Madryt Liverpool FC 3:1 2018/19 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:0 2019/20 Bayern Monachium Paris Saint-Germain 1:0 2020/21 Chelsea FC Manchester City 1:0

Terminarz Ligi Mistrzów 2021/22

Rywalizacja w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 rozpocznie się w połowie lutego. Miesiąc później poznamy komplet ćwierćfinalistów. Marzeniem wszystkich drużyn, które zagrają w fazie pucharowej jest oczywiście dotarcie do wielkiego finału, który odbędzie się 28 maja 2022 roku na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu.

1/8 finału Ligi Mistrzów

15/16/22/23 lutego 2022 – pierwsze mecze

8/9/15/16 marca 2022 – rewanże

1/4 finału Ligi Mistrzów

5/6 kwietnia 2022 – pierwsze mecze

12/13 kwietnia 2022 – rewanże



1/2 finału Ligi Mistrzów

26/27 kwietnia 2022 – pierwsze mecze

3/4 maja – rewanże



Finał Ligi Mistrzów

28 maja 2022

Liga Mistrzów – gdzie oglądać w tv i online

Prawami do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 dysponuje stacja Polsat, która pokazuje każdy pojedynek na swoich kanałach sportowych. Sublicencję na pokazywanie jednego meczu w każdej kolejce fazy grupowej i każdej rundzie pucharowej dysponuje również Telewizja Polska.

Spotkania Ligi Mistrzów można także oglądać za pośrednictwem internetu. Transmisje dostępne są w usłudze Polsat Box Go, a wybrane przez TVP mecze także na internetowej stronie tvpsport.pl.