Oliver Kahn: Nie można tak po prostu znaleźć dziewiątki, takiej jak Lewandowski

Na zdjęciu: Oliver Kahn

Bayern pożegnał się z tegoroczną edycją Ligi Mistrzów

Głos w tej sprawie zabrał sam Oliver Kahn

Prezes klubu odniósł się też do obsady pozycji napastnika

Prezes Bayernu zaskoczył po meczu z Manchesterem City

Bayern Monachium w środowy wieczór zremisował na własnym stadionie z Manchesterem City 1:1. Ostatecznie “Bawarczycy” musieli pożegnać się z Ligą Mistrzów na etapie ćwierćfinału, bowiem w pierwszym spotkaniu na City of Manchester Stadium ulegli gospodarzom aż 0:3. Głos w tej sprawie zabrał sam Oliver Kahn, prezes Bayernu Monachium, który odniósł się też do obsady pozycji napastnika.

– Tak ogólnie był to dobry występ. Gdybyśmy objęli prowadzenie, wtedy nasza motywacja by wzrosła i Manchester City miałby trudniejsze zadanie. Rzuciliśmy wszystko na szalę, ale to nie wystarczyło. Wcale się nie martwię, bo drużyna pokazała dziś, na co ją stać – stwierdził Kahn.

– Nie jest łatwo obsadzić tę pozycję. Nie można tak po prostu znaleźć gdzieś dziewiątki, takiej jak Robert Lewandowski. Ile dziewiątek jest na poziomie Roberta Lewandowskiego? Nie ma ich wielu. A jeśli są, to w rejonach cenowych, które są niezwykle wysokie – mówił rozgoryczony prezes Bayernu.

