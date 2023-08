IMAGO / Just Pictures Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy na jesień zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Jego Young Boys awansował pokonując u siebie Maccabi Hajfa

Polak jest w klubie od czerwca tego roku

Kolejny Polak w LM!

Łukasz Łakomy to bez wątpienia jeden z najciekawszych piłkarzy jacy w ostatnim czasie grali na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Raptem 22-letni wychowanek Legii Warszawa błyszczał w Zagłębiu Lubin. W pamięci zapadają jego największe boiskowe atuty, czyli przegląd pola i rozegranie piłki wraz z bardzo dobrą techniką. To pozwoliło pomocnikowi przenieść się do drużyny Young Boys Berno. A tam radzi sobie coraz lepiej.

Teraz będzie mógł pokazać się Lidze Mistrzów. Jego zespół bowiem pokonał Maccabi Hajfa 3:0 i zagra w fazie grupowej najważniejszych rozgrywek w Europie. Dotychczas 22-latek rozegrał cztery spotkania w nowych barwach i zanotował jedną asystę. Na debiut w Lidze Mistrzów wciąż jednak musi poczekać.

