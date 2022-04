PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Już we wtorek Bayern Monachium spróbuje odwrócić losy dwumeczu z Villarrealem. Pierwsze starcie zakończyło się niespodziewanym triumfem Żółtej Łodzi Podwodnej (1:0). Julian Nagelsmann i Manuel Neuer zapowiadają jednak ostrą walkę o awans.

Villarreal wygrał z Bayernem Monachium 1:0, a powinien strzelić znacznie więcej bramek

Nagelsmann zapowiada ostrą walkę o awans

Neuer podkreśla za to, że jego zespół ma do odrobienia zaledwie jedną bramkę

Nagelsmann: popełnili błąd, utrzymując nas przy życiu

Przed tygodniem doszło do wielkiej niespodzianki w Lidze Mistrzów. Villarreal zdominował Bayern Monachium i pokonał go 1:0. Faktem jednak pozostaje, iż Hiszpanie mogli – i powinni – tego dnia strzelić znacznie więcej bramek. Julian Nagelsmann zamierza to wykorzystać w rewanżu.

– Popełnili błąd, utrzymując nas przy życiu w pierwszym meczu. Nie przeprosimy jednak za ich nieskuteczność – powiedział szkoleniowiec, a następnie odniósł się do “cnót niemieckiego futbolu”, czyli ciężkiej harówki.

Kwestię wyniku podkreślił również Manuel Neuer.

– Cieszymy się, że przegraliśmy zaledwie 0:1. Kwestia awansu wciąż jest w naszych rękach i chcemy to pokazać. Nie zamierzamy żartować, skoro przegraliśmy ostatnie spotkanie – zapowiedział kapitan Bayernu.

W ostatniej dekadzie Die Roten żegnali się z Ligą Mistrzów tylko po starciach z europejskimi gigantami. Odpadnięcie z Villarrealem można by porównać jedynie do roku 2008, gdy Niemcy pożegnali się z Pucharem UEFA (ówczesną Ligą Europy) po dwumeczu z Zenitem Sankt Petersburg.

Początek rewanżowego starcia już we wtorek o godzinie 21:00.

