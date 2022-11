fot. PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Milan pokonał przed własną publicznością Salzburg 4-0 i zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dwie bramki zdobył Olivier Giroud.

Milan gromi na San Siro

Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów była kluczowa dla piłkarzy Milanu, którzy za wszelką cenę chcieli znaleźć się w fazie pucharowej. We wtorek mierzyli się na San Siro z Salzburgiem, który również wierzył w awans do 1/8 finału. W roli faworyta do tej rywalizacji przystępowali natomiast gospodarze, mający za sobą świetne występy w Serie A.

To właśnie Milan od pierwszej minuty dominował nad mistrzem Austrii. Na prowadzenie udało mu się wyjść już w 14. minucie za sprawą Oliviera Girouda, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Sandro Tonalego z rzutu rożnego i strzałem głową umieścił piłkę w siatce. “Rossoneri” tworzyli sobie kolejne sytuacje, a reprezentant Francji ponownie trafił do siatki. Tym razem jego gole nie został uznany, bowiem arbiter dopatrzył się spalonego. Na przerwę schodziliśmy ze skromnym prowadzeniem gospodarzy.

Tuż po przerwie Milan uderzył po raz kolejny. Już w 46. minucie padła bramka, której autorem został Rade Krunić. Asystę przy tym golu zaliczył Giroud, który przytomnie zagrał w polu karnym.

Na tym gospodarze nie poprzestali. W 57. minucie na indywidualną akcję zdecydował się Rafael Leao. Obiegł wzdłuż linii niemal całe pole karne, po czym mocnym kopnięciem wgrał piłkę w pobliże bramki. Minęła ona kilku zawodników, po czym trafiła pod nogi Giroud, który z bliskiej odległości wpakował ją do siatki.

Chwilę później Leao ponownie znalazł się w dogodnej sytuacji, lecz po jego strzale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Wynik na 4-0 w doliczonym czasie gry ustalił Junior Messias. Dzięki pewnemu zwycięstwu Milan zagwarantował sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, zaś Salzburg zagra wiosną w Lidze Europy.