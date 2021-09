Źródło: AS

Atletico Madryt nie ma czasu na rozpamiętywanie sobotniej niespodziewanej porażki z Deportivo Alaves, bowiem już we wtorek czeka go trudne wyjazdowe spotkanie Ligi Mistrzów z Milanem. Niewykluczone, że drużynie Diego Simeone w tym meczu będzie mógł pomóc Thomas Lemar, który ostatnio pauzował z powodu kontuzji.

Atletico Madryt w drugim spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się w najbliższy wtorek na San Siro z Milanem

Do składu Atletico po przerwie spowodowanej kontuzją może wrócić Thomas Lemar, który w niedzielę wznowił treningi z drużyną

Do dyspozycji Diego Simeone na mecz z Rossoneri będą również Koke i Joao Felix

Lemar wzmocni Atletico

Thomas Lemar w pierwszych spotkaniach obecnego sezonu był podstawowym i ważnym zawodnikiem dla argentyńskiego szkoleniowca. W czterech ligowych meczach trzy razy wybiegał na murawę w podstawowym składzie, a w pojedynku z Espanyolem Barcelona zapewnił swojej drużynie zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry.

Od pierwszej minuty wystąpił również w pierwszym spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto, ale jeszcze w trakcie pierwszej połowy musiał opuścić boisko z powodu kontuzji mięśniowej. Od tamtej pory nie pojawił się na boisku. W tym czasie opuścił trzy ligowe spotkania swojej drużyny.

Niewykluczone jednak, że będzie do dyspozycji trenera Diego Simeone na wtorkowy mecz na San Siro z Milanem. Francuz problemy zdrowotne ma już bowiem za sobą i wrócił w niedzielę do treningów z zespołem. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie się w kadrze meczowej Los Rojiblancos na pojedynek w Mediolanie.

Do składu Atletico na wtorkowe spotkanie powinien wrócić również Koke, który w sobotę zasiadł na ławce rezerwowych. Do gry wraca również Joao Felix, który w ostatnich dwóch meczach nie wystąpił z powodu zawieszenia. Argentyński szkoleniowiec Atletico nie będzie miał natomiast do swojej dyspozycji Stevana Savicia.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin