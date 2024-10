Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Mehdi Taremi oraz Lautaro Martinez

Mehdi Taremi podziękował Lautaro Martinezowi za oddany rzut karny

W jednym z wtorkowych meczów swój występ miał Inter Mediolan. Mistrzowie Italii tego wieczoru podejmowali przed własną publicznością Crvenę Zvezdę Belgrad. Rywalizacja finalnie skończyło się po myśli „Nerazzurrich”. Podopieczni Simone Inzaghiego pokonali serbski zespół rezultatem aż 4:0. Gole w tym spotkaniu strzelali Hakan Calhanoglu, Marko Arnautović, Lautaro Martinez oraz Mehdi Taremi.

To właśnie reprezentant Iranu na długo zapamięta wtorkowy występ przeciwko Crvenie Zvezdzie Belgrad. 32-latek bowiem strzelił swojego pierwszego gola w barwach Interu Mediolan. Napastnik zdobył bramkę z rzutu karnego, a po spotkaniu podziękował Lautaro Martinezowi za oddaną jedenastkę.

– Cieszę się, że udało mi się strzelić dziś wieczorem, zagrałem dobrze dzięki moim kolegom z drużyny, którzy mi pomogli: to było dla mnie wspaniałe. Jestem naprawdę podekscytowany, zajęło to trochę czasu, ale zawsze dawałem z siebie wszystko na treningach, walczyłem o to i w końcu udało mi się strzelić dziś wieczorem. Dziękuję Lautaro za to, że oddał mi rzut karny, jest kapitanem i człowiekiem zespołu: jesteśmy jedną rodziną, jestem bardzo szczęśliwy, że gram dla tak ważnego klubu. Naszym celem, jako wielkiego klubu, jest zwycięstwo, będziemy koncentrować się na każdym meczu, aby dojść do końca – powiedział Mehdi Taremi, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

Inter Mediolan kolejne swoje spotkanie rozegra już w sobotę. Przeciwnikiem mistrza Italii będzie Torino.

Sprawdź także: Zieliński odegrał ważną rolę w taktyce Interu. Inzaghi wskazał kluczowy element