Mecze Chelsea i Arsenalu w europejskich pucharach zagrożone?

Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Brytyjskie media informują, że domowe mecze Chelsea i Arsenalu w europejskich pucharach, które zostały zaplanowane na przyszły tydzień mogą się nie odbyć w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II i uroczystościami odbywającymi się w Londynie.

7. kolejka Premier League została przełożona

Być może, nie odbędzie się również ósma seria gier

Domowe mecze Chelsea i Arsenalu w europejskich pucharach stoją pod znakiem zapytania

Problemy Chelsea i Arsenalu. Czy mecze w Londynie zostaną przełożone?

Już teraz wiadomo, że 7. kolejka Premier League zaplanowana na najbliższy weekend (10-11 września) została odwołana. Media spekulują, że podobna decyzja może zapaść w przypadku ósmej serii gier, która ma się odbyć w weekend 17-18 września.

Jak się okazuje mecze domowe w europejskich pucharach Chelsea oraz Arsenalu również stoją pod znakiem zapytania. The Blues w najbliższą środę mają zmierzyć się na Stamford Bridge w Lidze Mistrzów z Salzburgiem, z kolei dzień później Kanonierzy mają rozegrać swój mecz w Lidze Europy na Emirates Stadium. Rywalem podopiecznych Artety będzie PSV Eindhoven.

Spodziewa się, że do Londynu w najbliższym czasie będą przybywać ogromne tłumy w związku ze śmiercią królowej Elżbiety. Odbywać się też będą podróże dyplomatyczne, które będą wymagać sporych sił policyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

To wszystko może sprawić, że w Londynie zapanuje chaos, a odpowiednie służby nie będą w stanie zapewnić wymaganego bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu piłkarskiego. Póki co, są to na razie jedynie medialne spekulacje, jednak bardzo zasadne. Niewykluczone, że w najbliższym czasie doczekamy się konkretniejszych informacji w tej sprawie.

Problemem jednak byłoby znalezienie nowego terminu do rozegrania tych meczów ze względu na napięty terminarz przed mundialem. To może być powodem, że władze zrobią wszystko, aby te spotkania jednak się odbyły. Już teraz mówi się, że realną datą rozegrania zaległych meczów Premier League jest najwcześniej styczeń. Niewykluczone, że kolejka odbędzie się na raty w terminie pasującym dwóm drużynom mającym ze sobą rywalizować w tej serii gier.

