Manchester United zrezygnował z lotu do Madrytu rosyjskimi liniami Aerofłot, choć jest to jeden z partnerów drużyny. Ma to związek z napiętymi stosunkami na linii Rosja – Ukraina.

Manchester United zwykle lata na mecze międzynarodowe rosyjskimi liniami Aerofłot

Na spotkanie z Atletico Madryt Czerwone Diabły wybrały jednak prywatny lot czarterowy

Decyzja została podjęta wspólnie z firmą Aerofłot i ma związek z napiętymi stosunkami na linii Rosja – Ukraina

Manchester United poleciał do Madrytu prywatnym czarterem

Manchester United zmienił swoje plany podróży do Madrytu na środowy mecz z Atletico w Lidze Mistrzów. Zwykle Czerwone Diabły korzystają z linii Aerofłot, jeżeli czeka je lot międzynarodowy. Rosyjska linia lotnicza jest wieloletnim partnerem biznesowym klubu. Tym razem Manchester United zdecydował się jednak skorzystać ze zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii linii Titan Airways.

Jak donosi The Athletic, ma to związek z napięciem na linii Rosja – Ukraina. Jednocześnie nie ma mowy o zerwaniu współpracy Czerwonych Diabłów z Aerofłotem. Angielski dziennik podkreśla, że decyzję podjęto wspólnie z liniami lotniczymi. Obie strony uznały, że takie rozwiązanie będzie najrozsądniejsze.

Manchester United w środę czeka trudne spotkanie na Wanda Metropolitano z mistrzem Hiszpanii. Dla Czerwonych Diabłów Liga Mistrzów to jedyny puchar, po jaki – przynajmniej w teorii – mogą sięgnąć w tym sezonie, jako że w lidze do lidera tracą aż siedemnaście punktów. Początek starcia już o godzinie 21:00.

