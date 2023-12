Wtorkowy wieczór przyniesie ostateczne rozstrzygnięcia w grupie A Ligi Mistrzów. Manchester United na własnym stadionie zagra z Bayernem Monachium. Oto przewidywane składy na to spotkanie.

Imago / Richard Sellers Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Manchester United w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się z Bayernem Monachium

Kogo wystawi od pierwszej minuty Erik ten Hag oraz Thomas Tuchel?

Do wyjściowego składu wróci Marcus Rashford

Manchester United mimo łatwej grupy jest o krok od odpadnięcia z europejskich pucharów. Do wywalczenia awansu oraz gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów muszą wygrać nadchodzący mecz z Bayernem Monachium. Jednak to nie wszystko, aby cieszyć się z awansu mecz Kopenhaga – Galatasaray musi zakończyć się remisem. W innym przypadku drużyna Erika ten Haga zagra tylko w Lidze Europy.

Podczas wtorkowego meczu na pewno nie zobaczymy na boisku Victora Lindelofa. Szwed zmaga się z drobnym urazem, który wykluczył go również z ostatniego ligowego pojedynku. To powoduję, że jego miejsca na środku zajmie Luke Shaw. Natomiast na lewej stronie obrony wystąpi Aaron Wan-Bissaka.

Serge Gnabry na pewno nie wystąpi w najbliższym spotkaniu. Skrzydłowy doznał kontuzji w ostatnim meczu, która wyklucza go z gry do połowy stycznia. Do roszady powinno dojść na prawej obronie gdzie Konrad Laimer ma zastąpić Noussaira Mazraoui’ego.

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Bayern Monachium

Manchester: Onana – Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Dalot – Amrabat, Mainoo – Antony, Fernandes, Rashford – Hojlund

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sane – Kane