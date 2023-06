Manchester City zmierzy się w sobotni wieczór z Interem Mediolan w finale Ligi Mistrzów. Tymczasem na niepopularny komentarz pozwolił sobie selekcjoner reprezentacji Włoch, przekonując, że The Citizens nie są najsilniejszą drużyną na świecie.

fot. Imago / Emmanuele Mastrodonato Na zdjęciu: Roberto Mancini

Bardzo ciekawie zapowiada się sobotni finał Ligi Mistrzów

PRzed spotkaniem Manchester City – Inter Mediolan swoją opinią podzielił się trener Roberto Mancini

Starcie w Stambule zacznie się o godzinie 21:00

Mancini o meczu Manchester City – Inter Mediolan

Manchester City w powszechnej opinii jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w finale elitarnych rozgrywek. Panaceum na triumf Obywateli w Lidze Mistrzów ma być Erling Haaland. Norweg to maszynka do zdobywania bramek. Ze spokojem o sile Man City wypowiedział się natomiast były trener tej ekipy.

– Przed finałem nie można przewidywać. Manchester City Guardioli nie jest najsilniejszą drużyną na świecie, ale wie, jak grać najlepiej – przekonywał Roberto Mancini w rozmowie z La Stampa.

– Dobrze znam Simone Inzaghiego. Widziałem, jak dorasta jako zawodnik i trener. Uwierzcie w niego. Czy to nie on był obiektem krytyki kilka tygodni temu? Praca trenera nie jest łatwa – dodał selekcjoner reprezentacji Włoch.

