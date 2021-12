Pressfocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United ma już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W związku z tym, menedżer Czerwonych Diabłów, Ralf Rangnick ostatni mecz w fazie grupowej, będzie chciał potraktować jako przegląd kadr.

W meczu z Young Boys Berno Ralf Rangnick postawi na dublerów

Szansę gry otrzymają m.in. Dean Henderson i Donny van de Beek

Do dyspozycji Niemca nie będą jeszcze Edinson Cavani oraz Raphael Varane

Rangnick będzie eksperymentował

Manchester United w grupie F szło jak po grudzie. 20-krotni mistrzowie Anglii sezon w Lidze Mistrzów rozpoczęli od sensacyjnej porażki z Young Boys Berno, a później w dramatycznych okolicznościach pokonywali Villarreal CF i Atalantę. Mimo bardzo nierównej formy, Czerwonym Diabłom udało się jednak już po 5. kolejce zapewnić sobie awans do 1/8 finału Champions League. Nie powtórzyła się zatem historia z zeszłego sezonu, kiedy piłkarze z Old Trafford w fazie grupowej przegrali aż trzy spotkania i wiosną zmuszeni byli rywalizować w Lidze Europy.

Ralf Rangnick przed potyczką z mistrzami Szwajcarii jest więc w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo może sobie pozwolić na drobne eksperymenty. Niemiecki szkoleniowiec cały czas jest na etapie poznawania nowego zespołu, zatem zamierza skwapliwie skorzystać z tej okazji.

Szansa dla Hendersona i van de Beeka

Na przedmeczowej konferencji prasowej, 63-letni trener zapowiedział już, że szansę gry z Young Boys Berno na pewno otrzymają Dean Henderson oraz Donny van de Beek. 24-letni bramkarz wystąpił do tej pory tylko w spotkaniu 3. rundy Pucharu Ligi Angielskiej z West Ham United (0:1). Wobec kapitalnej dyspozycji Davida De Gei, Anglik nie ma aktualnie żadnych szans na dłużej wskoczyć do pierwszego składu. Z kolei holenderski pomocnik zagrał do tej pory w 10 meczach MU we wszystkich rozgrywkach, ale tylko raz przez pełne 90 minut. – Donny już w niedzielę dostał szansę w rywalizacji z Crystal Palace. Z kolei Henderson jest bardzo ambitny, a ja potrzebuje dwóch bramkarzy na poziomie – wyjaśnił swoje wybory Rangnick.

Wiadomo natomiast, że kibice nie zobaczą jeszcze dwójki rekonwalescentów: Edinsona Cavaniego i Raphaela Varana. – Obaj wznowili już treningi. W środę jednak jeszcze nie zagra – zapowiada Niemiec.

