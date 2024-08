Kiedy losowanie Ligi Mistrzów 2024/2025? Data i godzina

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Losowanie Ligi Mistrzów 2024/2025 – zasady

Liga Mistrzów w sezonie 2024/2025 będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż w poprzednich edycjach. Przede wszystkim UEFA zdecydowała się na nowy format rozgrywek, ale zmiany nastąpią także w losowaniu pierwszej fazy. Federacja jakiś czas temu poinformowała, że drużyny zostaną rozlosowane przez komputer.

W Lidze Mistrzów weźmie udział 36 drużyn i zostaną one podzielone na cztery koszyki według miejsca w rankingu UEFA. Następnie komputer przyporządkuje danemu klubowi dwóch rywali z każdego koszyka. W rezultacie jeden zespół rozegra w fazie ligowej osiem spotkań z ośmioma różnymi przeciwnikami. Cztery spotkania odbędą się u siebie, a cztery na wyjeździe.

Co ciekawe, kluby z tego samego kraju mogą na siebie trafić w fazie ligowej. Dotyczy to lig, które wystawiają co najmniej czterech uczestników.

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów 2024/2025?

Losowanie Ligi Mistrzów 2024/2025 odbędzie się już w czwartek (29 sierpnia) o godzinie 18:00 w Monaco. Wówczas każdy uczestnik pozna ośmiu rywali w fazie ligowej. Pierwszą kolejkę turnieju zaplanowano na 17-19 września, zaś ostatnią na 29 stycznia 2025 roku. To kolejna poważna zmiana, bo do tej pory mecze pierwszej fazy kończyły się jesienią.

