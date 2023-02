PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Środowym hitem Ligi Mistrzów jest pojedynek Liverpoolu z Realem Madryt. Obie ekipy podejdą do pierwszego starcia w tej rundzie z poważnymi osłabieniami. Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz.

Hitem środy jest mecz pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt

Obie ekipy mierzyły się ostatnio w finale Ligi Mistrzów w maju. Górą ze starcia wyszli Królewscy

Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie

Liverpool – Real Madryt: przewidywane składy

W ostatnich latach Liverpool i Real Madryt regularnie spotykają się w Lidze Mistrzów. Z tych spotkań zdecydowanie lepsze wspomnienia mają piłkarze Królewskich. Ostatnio pokonali The Reds w wielkim finale. Czy Anglicy zdołają się odpłacić obrońcom trofeum?

Obie ekipy podchodzą do pierwszego meczu w 1/8 finału osłabieni. W zespole gospodarzy zabraknie z pewnością Ibrahimy Konate, Thiago Alcantary oraz Luisa Diaza. Niepewny jest też występ Darwina Nuneza, choć angielskie media przekonują, że Urugwajczyk znajdzie się w wyjściowym składzie na to spotkanie. Oskrzydlać go będą Mohameda Salah i Cody Gakpo. W drugiej linii The Reds ujrzymy Fabinho, Jordana Hendersona i młodziutkiego Stefana Bajceticia. Z kolei kwartet defensywny stworzą postacie powszechnie znane: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk oraz Andrew Robertson, którzy postarają się zadbać o spokój Alissona.

Między słupkami Królewskich stanie z kolei Thibaut Courtois. Na ławkę wróci Nacho, a na murawie linię obronną stanowić będą Dani Carvajal – co zapowiedział sam Carlo Ancelotti – Eder Militao, Antonio Ruediger i David Alaba. W pomocy z pewnością ujrzymy Eduardo Camavingę i Lukę Modricia. Wspierać ich może zarówno Fede Valverde, jak i Dani Ceballos. Występ Urugwajczyka jest pewny i hiszpańskie media uważają, że stworzy on tercet w ataku wraz z Viniciusem i Karimem Benzemą, co otworzy drzwi do wyjściowego składu wspomnianemu Ceballosowi.

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Real Madryt:

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Bajcetić – Salah, Nunez, Gakpo

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Ruediger, Alaba – Camavinga, Ceballos, Modrić – Valverde, Benzema, Vinicius

Początek starcia już o godzinie 21:00.

