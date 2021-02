Liverpool pokonał swoje słabości. Byki wypunktowane

Na neutralnym terenie RB Lipsk rywalizował z Liverpoolem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie obu drużynom brakowało skuteczności w ofensywie. Trzeba przyznać, że wyższą jakość piłkarską prezentowali podopieczni Jurgena Kloppa. The Reds przytomnie wykorzystali błędy przeciwnika po przerwie i ze spokojem mogą przygotować się do rewanżu 2:0 (0:0).

Liverpool nie wyglądał na drużynę w kryzysie

Początek spotkania w wykonaniu The Reds był lekko nerwowy. Niespodziewanie Byki mogły wyjść na prowadzenie już w piątej minucie. Dani Olmo zmarnował doskonałą okazję i z kilku metrów trafił tylko w słupek. Z kolei chwilę później, sędzia w jednym momencie ukarał dwóch zawodników RB Lipsk. Za niepotrzebne dyskusje oberwało się Haidarze, a za faul na Sadio Mane został ukarany Mukiele. Liverpool pierwszy groźny atak wyprowadził dopiero po kwadransie rywalizacji. Przed szansą na zdobycie bramki stanął Mohamed Salah, jednak w sytuacji sam na sam, próbował przelobować Gulacsiego, który znakomicie wyczuł intencję Egipcjanina. Od tej pory gra toczyła się pod dyktando piłkarzy Kloppa. W 24. minucie Mane był bliski otworzenia wyniku, ale piłka po jego strzale głową, przeleciała parę centymetrów nad poprzeczką. W dodatku, gorąco ponownie zrobiło się po półgodzinie rywalizacji, kiedy Roberto Firminio skierował futbolówkę do siatki rywala. Co ciekawe, wynik nie uległ zmianie, ponieważ sędzia zdecydował, że Mane zagrywał do swojego kolegi już zza linii końcowej boiska. Później tempo meczu zwolniło i do przerwy nie zobaczyliśmy bramek w Budapeszcie.

Byki sprezentowały gole rywalom

Po kilku minutach drugiej połowy szczęście uśmiechnęło się do Liverpoolu. W 53. minucie błąd popełniła defensywa Lipska. Zbyt słabe podanie przed polem karnym przytomnie przejął Salah, który od razu ruszył do przodu i tym razem pokonał golkipera Byków, pewnym uderzeniem w dolny róg. Powiedzmy sobie szczerze, po przerwie zawodnicy Negelsmanna byli cieniem samych siebie. Parę chwil później Nordi Mukiele minął się z piłką podczas próby odbioru, co sprytnie wykorzystał Sadio Mane. Skrzydłowy The Reds dopełnił formalności z kilku metrów, trafiając w do siatki tuż obok lewego słupka. Dwa szybkie ciosy podcięły rogi Bykom, a na twarzy Kloppa w końcu zobaczyliśmy szczerą radość.

Zadanie wykonane, czas wrócić do Anglii

Gracze Liverpoolu chociaż na chwilę zamknęli usta krytykom, którzy od dłuższego czasu spisywali ich na straty. The Reds byli aktywniejsi pod polem karnym Byków i zasłużenie kończą ten mecz dwupunktowym prowadzeniem. To dobry wynik przed rewanżem. Po raz pierwszy od końca grudnia drużyna prowadzona przez Kloppa skończyła mecz z czystym kontem. To dobry znak przed powrotem na angielskie boiska, gdzie Liverpool przez pasmo słabych występów musi odrabiać straty do czołówki.