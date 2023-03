Manchester City i Lipsk zmierzą się we wtorek w ramach rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Pierwsze spotkanie w Niemczech zakończyło się remisem 1-1

Przed rewanżem to Manchester City jest stawiany w roli zdecydowanego faworyta

Poznaliśmy składy na wtorkowe starcie

Guardiola znów zawiedzie w Lidze Mistrzów?

Kontynuujemy zmagania w Lidze Mistrzów. W tym tygodniu poznamy już komplet ćwierćfinalistów prestiżowych rozgrywek. We wtorek o awans do kolejnej fazy powalczą Manchester City oraz RB Lipsk. W pierwszym meczu w Niemczech padł remis 1-1. Mistrzowie Anglii byli stawiani w roli wyraźnego faworyta, lecz przedstawiciel Bundesligi postawił na własnym terenie trudne warunki. Do przerwy dominowali Obywatele, lecz po zmianie stron stroną przeważającą był Lipsk, więc remis potraktowano jako sprawiedliwy wynik.

Dla Manchesteru City awans do ćwierćfinału jest wręcz koniecznością. Na Lipsku nie ciąży zbędną presja, więc może on spróbować sprawić sensację i wyeliminować jednego z głównych kandydatów do końcowego triumfu.

Poznaliśmy składy obu drużyn. Na ławce Manchesteru City zasiadł Riyad Mahrez, czyli strzelec bramki w pierwszym spotkaniu.

Pierwszy gwizdek wtorkowego meczu zabrzmi o godzinie 21.

Składy na mecz Manchester City – RB Lipsk

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva, Grealish, Haaland

RB Lipsk: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Kampl, Laimer, Haidara, Werner, Szoboszlai, Forsberg