PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Lille prowadziło już z Chelsea, ale ostatecznie przegrało 1:2 w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na Stamford Bridge gospodarze triumfowali 2:0.

Chelsea wygrała 2:1 z Lille w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów

Na trafienie Yilmaza z rzutu karnego odpowiedzieli Pulisic i Azpilicueta

W dwumeczu The Blues okazali się lepsi wynikiem 4:1

Yilmaz dał nadzieję, ale Chelsea szybko ją odebrała

Chelsea podchodziła do meczu we Francji z dwubramkową przewagą ze Stamford Bridge. Dlatego też gracze Thomasa Tuchela byli w pierwszej połowie minimalistyczni. Rozgrywali piłkę, ale groźniejsi byli zawodnicy Lille. W 36. minucie gospodarze dopięli swego. Xeka wpadł w pole karne, a tam ręką umyślnie zagrał Jorgihno.

Arbiter musiał wskazać na jedenasty metr od bramki. Do piłki podszedł Burak Yilmaz i potężnym strzałem pokonał Edouarda Mendy’ego.

The Blues szybko ugasili entuzjazm piłkarzy Lille. Jeszcze przed przerwą po długim rozegraniu Jorginho odpłacił się fantastyczną asystą. Do piłki dopadł Christian Pulisic i płaskim strzałem wyrównał.

Po zmianie stron Chelsea z rzadka zapuszczała się pod pole karne gospodarzy, ale gdy już to zrobiła, przypieczętowała awans. Po długim przerzucie na lewą stronę, futbolówka trafiła do Masona Mounta. Anglik wpadł w szesnastkę i zagrał wzdłuż bramki. Tam piłkę do siatki kolanem skierował Cesar Azpilicueta.

Do ostatniego gwizdka wynik już się nie zmienił. Tego dnia londyńczycy nie rozegrali jednego ze swoich najlepszych meczów, ale ostatecznie bez thrilleru w końcówce wywalczyli awans do grona najlepszej ósemki w Europie.