Paris Saint-Germain zapewniło sobie we wtorek udział w półfinale Ligi Mistrzów. W dwumeczu o awans do finału paryżan czeka bardzo trudne zadanie. Ich rywalem będzie jeden z europejskich gigantów.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG w 1/2 finału Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain we wtorek zameldowało się w półfinale Ligi Mistrzów. Paryżanie pod wodzą Luisa Enrique rozprawili się w dwumeczu z Aston Villą. W pierwszym meczu na Parc des Princes wygrali 3:1, choć to rywal z Birmingham wyszedł jako pierwszy na prowadzenie. W rewanżu Aston Villa nie dawała za wygraną i do końca walczyła o doprowadzenie do dogrywki. Ostatecznie gospodarze wygrali 3:2, ale taki wynik dał awans PSG.

Potencjalni rywale PSG w 1/2 finału Ligi Mistrzów

Mający wysokie aspiracje i czekającą na pierwszy triumf w Lidze Mistrzów Paris Saint-Germain w półfinale czeka bardzo trudne zadanie. Rywalem klubu ze stolicy Francji w walce o awans do finału będzie Arsenal lub Realem Madryt. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że będą to Kanonierzy, którzy są bardzo blisko wywalczenia awansu. W pierwszym meczu na Emirates Stadium zespół Mikela Artety pokonał Królewskich 3:0. Realowi będzie bardzo trudno odrobić straty w środowym meczu rewanżowym.

PSG rywalizację o awans do finału Ligi Mistrzów rozpocznie na wyjeździe 29 lub 30 kwietnia. Spotkania rewanżowe zaplanowane zostały natomiast na 6 lub 7 maja.