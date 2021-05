Mecz Manchester City – PSG to rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów 2020/2021. Spotkanie odbędzie się we wtorek 4 maja na Etihad Stadium. Początek meczu o godzinie 21:00. Zapraszamy na relację “na żywo” z meczu Manchester City – Paris Saint-Germain do Goal.pl!

Manchester City – PSG: relacja i wynik meczu na żywo

Manchester City i Paris Saint-Germain nigdy nie wygrały Ligi Mistrzów. W tym sezonie jedna z tych drużyn stanie przed taką okazją, ponieważ zagra w finale. Bliżej tego celu są podopieczni Pepa Guardioli, którzy w pierwszym meczu pokonali na wyjeździe PSG 2:1. Menedżer The Citizens przestrzega przed przedwczesnym świętowaniem awansu do półfinału. Zdaje sobie sprawę, że jego zespół jest faworytem, ale mówił wprost, że paryżanie to groźny zespół ze sprytnym trenerem. Mauricio Pochettino nie przekreśla szans swojej drużyny, lecz wie, że zadanie jest trudne. Typy na mecz Manchester City – PSG wskazują na gospodarzy. Czy się sprawdzą? Przekonamy się we wtorek wieczorem. Początek meczu o godzinie 21:00. Śledźcie relację i wynik meczu na żywo w Goal.pl.

