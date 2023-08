Liga Mistrzów w sezonie 2023/2024 zapowiada się bardzo ciekawie. Co prawda kilku większych firm piłkarskich w niej zabraknie, ale mimo wszystko giganci też będą. Jasne jest też, ilu Polaków może przystąpić do rywalizacji w elitarnych rozgrywkach w fazie grupowej.

fot. Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polskiej drużyny nie będzie w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale nie zabraknie polskich akcentów

Łącznie dziewięciu polskich zawodników znajdzie się w kadrach drużyn, które są pewne gry w fazie grupowej elitarnych rozgrywek

31 sierpnia o godzinie 18:00 odbędzie się losowanie grup w Lidze Mistrzów, tymczasem mecze pierwszej kolejki fazy grupowej zaplanowane są na 19-20 września

Liga Mistrzów z polskimi akcentami

Liga Mistrzów już we wrześniu wraca do gry w fazie grupowej. Znani są już wszyscy uczestnicy rozgrywek. Jednocześnie wiadomo, ilu może zagrać Polaków w elitarnych rozgrywkach.

Łącznie dziewięciu polskich zawodników może doczekać się gry w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/2024. W tym gronie znajdują się: Piotr Zieliński, Przemysław Idasiak (obaj SSC Napoli), Robert Lewandowski (FC Barcelona) Jakub Kiwior (Arsenal FC), Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg), Łukasz Łakomy (Young Boys Berno), Maik Nawrocki (Celtic FC), Przemysław Frankowski (RC Lens) i Kamil Grabara (FC Kopenhaga).

Godne uwagi jest to, że w porównaniu do poprzedniej kampanii, to liczba Polaków nieco się powiększyła. Wówczas była mowa o siedmiu polskich zawodnikach w kadrach drużyn, z czego pięciu zagrało.

