We wtorek i środę odbędzie się 6. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Do 1/8 finału awans wywalczyło dwanaście zespołów. Wolne pozostały już tylko cztery miejsca, o które walczą między innymi Tottenham oraz AC Milan.

12 zespołów zapewniło już sobie awans do 1/8 Ligi Mistrzów

Pozostały cztery wolne miejsca, o które walczy między innymi Milan i Tottenham

Juventus, Barcelona i Atletico Madryt odpadły z Ligi Mistrzów

Czas rozstrzygnięć w Lidze Mistrzów

Przed 6. kolejką Ligi Mistrzów już dwanaście zespołów ma zapewniony awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Są to: Napoli, Liverpool, Club Brugge, Porto, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Chelsea, Real Madryt, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain oraz Benfica Lizbona.

Na przeciwległym biegunie jest między innymi Juventus, FC Barcelona czy Atletico Madryt, które na pewno nie zagrają w Lidze Mistrzów wiosną przyszłego roku. Odpadnięcie każdej z tych drużyn można uznać przynajmniej za niespodziankę, jeśli nie sensację.

W grupie A awans zapewniły sobie drużyny Napoli oraz Liverpoolu. Walka toczy się o pierwsze miejsce w tabeli. The Reds potrzebują jednak zwycięstwa minimum czterema golami, aby przeskoczyć Włochów. W grupie B o pierwsze miejsce rywalizuje Club Brugge i FC Porto. Tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, a zespoły dzieli tylko jeden punkt na korzyść Belgów, którzy zagrają z Bayerem Leverkusen. Porto zmierzy się z Atletico.

Wszystkie rozstrzygnięcia zapadły już grupie C. Niezależnie od pozostałych wyników pierwsze miejsce zajmie Bayern Monachium, a drugie Inter. Natomiast najbardziej skomplikowana jest sytuacja w tabeli grupy D. Tutaj pierwszy Tottenham z ośmioma punktami na koncie od ostatniej Marsylii dzieli tylko dwa oczka. Natomiast Eintracht i Sporting punktów mają siedem. W najlepszej sytuacji jest Tottenham, który do awansu potrzebuje tylko remisu z Marsylią – jeśli wygra, to wygra też grupę. Podobnie Sporting, który potrzebuje tylko remisu w starciu z Eintrachtem, jednak pierwsze miejsce będzie uzależnione od wyniku drugiego meczu. Eintracht i Marsylia muszą wygrać, jeśli chcą grać w kolejnej rundzie.

W grupie E pierwszej miejsce zapewniła sobie już Chelsea. O drugą lokatę w bezpośrednim starciu Milan powalczy z Salzburgiem. Rossonerim do awansu wystarczy remis. W grupie F pewny awansu jest z kolei Real Madryt. Królewscy, aby zająć pierwsze miejsce muszą jednak pokonać Celtic lub liczyć, ze RB Lipsk nie wygra z Szachtarem. To właśnie Niemcy i Ukraińcy powalczą o drugą lokatę premiowaną awansem z tej grupy.

W grupie G, identycznie jak w C, jest już wszystko jasne. Pierwsze miejsce padło łupem Manchesteru City, a drugie Borussii Dortmund. W grupie H pewni awansu są natomiast Benfica Lizbona i PSG. Obie drużyny mają po jedenaście punktów i walczą o pozycję lidera. Paryżanie zagrają z Juventusem, a Portugalczycy z Maccabi Hajfa.

