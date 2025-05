dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: UEFA Champions League

Liga Mistrzów – te drużyny powalczą o trofeum

Już tylko jedno starcie – tyle pozostało do zakończenia trwającej edycji elitarnych rozgrywek. Liga Mistrzów zakończy zmagania ostatniego dnia maja – finał Champions League odbędzie się 31.05 w Monachium. We wtorek poznaliśmy pierwszego uczestnika rywalizacji na Allianz Arena. Inter w dwumeczu pokonał Barcelonę, co oznacza, że o trofeum powalczą Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski musieli uznać wyższość ekipy z Mediolanu.

Która drużyna dołączy do Nerazzurrich? W środę odbył się rewanżowy pojedynek dwumeczu PSG – Arsenal. Paryżanie bronili jednobramkowej zaliczki wywalczonej na The Emirates. W pierwszej połowie spotkania na Parc des Princes gospodarze podwyższyli przewagę – efektownym trafieniem popisał się Fabian Ruiz. W 69. minucie rzut karny zmarnował Vitinha, ale już trzy minuty później Achraf Hakimi znalazł sposób na Davida Rayę. Kanonierzy odpowiedzieli w 76. minucie za sprawą Bukayo Saki, jednak nie było ich stać na więcej.

To oznacza, że w finale w Monachium zmierzą się Inter i PSG. Nerazzuri po raz ostatni wzięli udział w decydującym meczu LM w 2023 roku – na Stadionie Olimpijski im. Atatürka przegrali 0:1 z Manchesterem City. Natomiast Paryżanie na kolejny pojedynek o trofeum czekają od 2020 roku – pięć lat temu na Estadio da Luz musieli uznać wyższość Bayernu Monachium.

The 2025 Champions League final: Paris vs Inter 🍿#UCLfinal pic.twitter.com/BPgfW9CiuO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025

Liga Mistrzów – finał 2025: