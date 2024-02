IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Robert Lewandowski

SSC Napoli zdołało zremisować u siebie z FC Barceloną (1:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów

Przez większość spotkania to goście lepiej prowadzili grę

Według Roberta Lewandowskiego, jego zespół powinien kontynuować ataki po objęciu prowadzenia

“Myślę, że powinniśmy strzelić więcej bramek”

FC Barcelona z pewnością opuszczała w środę Neapol z poczuciem niedosytu. Mistrzowie Hiszpanii przez lwią część spotkania z SSC Napoli była lepsza. O kwestii awansu zadecyduje jednak rewanż na Stadionie Olimpijskim, bo w drugiej połowie Victor Osimhen wykorzystał odosobniony błąd Inigo Martineza i wyrównał wynik spotkania po tym, jak otworzył go przed przerwą Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany MVP spotkania i po ostatnim gwizdku zabrał głos.

– W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze. Myślę, że powinniśmy wtedy strzelić więcej bramek. Po golu na 1:0 zaczęliśmy grać zbyt defensywnie, co pozwoliło Napoli wyjść wyżej. Przed nami rewanż w Barcelonie. Mam nadzieję, że go wygramy, to dla nas niezwykle istotne – powiedział 35-latek. – Musimy być silniejsi jako zespół. Próbuję pomagać młodym graczom dzięki mojemu doświadczeniu. Pedri to świetny zawodnik, zawsze wiele od niego oczekujemy – dodał.

Lewandowski rozegrał już w tym sezonie 34 bramki we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i sześć asyst.

