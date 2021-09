Lewandowski w kadrze Bayernu na mecz z Barceloną

Robert Lewandowski znalazł się w kadrze na najbliższe spotkanie z FC Barceloną. We wtorek startuje 1. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Polski napastnik zszedł po kilkudziesięciu minutach podczas ostatniego pojedynku Bundesligi. Wówczas martwiliśmy się czy 33-latek nie doznał poważnej kontuzji. Wygląda jednak na to, że wszystkie wątpliwości w tej sprawie zostały rozwiane.

Bayern Monachium przedstawił kadrę na mecz z FC Barceloną

Wśród powołanych piłkarzy znajdują się Robert Lewandowski i Serge Gnabry

Tymczasem w szeregach FC Barcelony zabraknie kilku ważnych postaci

Kadra Bayernu na mecz z FC Barceloną

Podczas rywalizacji RB Lipsk z Bayernem Monachium (1:4), Robert Lewandowski opuścił boisko zaraz na początku drugiej odsłony. Julian Nagelsmann nie chcąc ryzykować, postanowił zmienić Polaka. Po meczu okazało się, że 33-latek skarżył się na ból w pachwinie. Wraz z kolejnymi godzinami z Niemiec napływało coraz więcej dobrych wiadomości. W poniedziałek “Lewy” trenował na pełnym obciążeniu i nie ma przeciwwskazań, aby wystąpił w pierwszym składzie przeciwko FC Barcelonie.

Co więcej, w kadrze znalazł się również Serge Gnabry. W kwestii niemieckiego skrzydłowego jest nieco więcej niejasności. Piłkarz skarżył się na dyskomfort w plecach, przez który w poniedziałek pracował indywidualnie. Natomiast jedynym wielkim nieobecnym we wtorkowy wieczór będzie Corentin Tolisso. Francuz nie wrócił jeszcze do pełni sił po kontuzji, więc zostanie w Monachium.

Duma Katalonii, także ma swoje problemy. Ronald Koeman w ostatnich dniach miał sporo powodów do zmartwień. Martin Braithwaite doznał poważnej kontuzji kolana, przez co może stracić nawet całą kampanię 2021/22. Na domiar złego do pełni sił nie wrócili Ansu Fati, Sergio Aguero oraz Ousmane Dembele.

