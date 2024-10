Lewandowski strzela przeciwko Bayernowi! [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gol Lewandowskiego w meczu z Bayernem Monachium

Robert Lewandowski rozgrywa znakomity sezon w barwach FC Barcelony. Polak strzela jak na zawołanie na boiskach La Liga i jest kluczowym zawodnikiem w zespole Dumy Katalonii. Hansi Flick zdołał wycisnąć z napastnika wszystko, co najlepsze. Lewandowski swoją znakomitą formę udowadnia jednak nie tylko na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy. W środę wpisał się również na listę strzelców w meczu Ligi Mistrzów.

Mecz FC Barcelony z Bayernem Monachium był awizowany jako jeden z największych hitów 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, a fani, którzy zdecydowali się obejrzeć ten pojedynek z pewnością nie żałowali. Blaugrana objęła prowadzenie już na samym początku po trafieniu Raphinhi, jednak w kolejnych minutach do głosu doszli Bawarczycy, którzy zdołali wyrównać za sprawą trafienia Harry’ego Kane’a.

Gdy wydawało się, że Bayern przejął kontrolę nad meczem, Barcelona po świetnej akcji zdołała zaskoczyć rywala. Fermin Lopez przepchnął obrońcę Bawarczyków i zdołał odegrać futbolówkę do Roberta Lewandowskiego, któremu nie pozostało nic innego, jak trafić do pustej bramki. Z pewnością nie był to jego najtrudniejszy gol w karierze.

𝐑𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐎𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈!!! 🔥🇵🇱 Kolejny gol polskiego napastnika w tym sezonie! 👑 Maszyna się nie zatrzymuje, a Barcelona prowadzi z Bayernem! 👊



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i CANAL+ online: https://t.co/b5oaS4AsOd pic.twitter.com/COiqg7UOFq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

Blaugrana poszła za ciosem i już po chwili zrobiło się 3:1. W 45. minucie po raz drugi w tym pojedynku na listę strzelców wpisał się Raphinha, dzięki czemu Barcelona ze znaczną przewagą zeszła do szatni na przerwę.

