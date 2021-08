Legia Warszawa przegrała we wtorkowy wieczór z Dinamo Zagrzeb w rewanżowym spotkaniu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Wojskowi ulegli ekipie z Chorwacji 0:1. Taki rezultat oznacza, że podopieczni Czesława Michniewicza będą walczyć o awans do fazy grupowej Ligi Europy w IV rundzie eliminacji.

Legia toczyła bój jak równy z równym

Legia Warszawa z dużymi nadziejami przystępowała do rewanżowej potyczki z mistrzem Chorwacji. Na papierze wciąż faworytem do awansu do kolejnej rundy rozgrywek było Dinamo. Niemnej mecz w Zagrzebiu pokazał, że Wojskowi potrafić stawić czoła teoretycznie mocniejszej ekipie.

Pierwsza część spotkania na stadionie przy Łazienkowskiej była niezwykłym spektaklem, który obfitował w jednego gola. Legioniści popełnili jeden błąd, rywali oddali jeden celny strzał i bramkę w 20. minucie zdobył Bartol Franjic, wykorzystując bardzo dobre podanie od Luki Ivanuseca.

Gospodarze mogli natomiast odpowiedzieć w 27. minucie. Świetnym strzałem głową popisał się Artur Jędrzejczyk. Niemniej genialną interwencją popisał się bramkarz gości i ostatecznie wynik się nie zmienił. Na przerwę tym samym w lepszych nastrojach udali się zawodnicy Dinamo.

Mistrz Polski powalczy o fazę grupową Ligi Europy

W drugiej połowie wciąż byliśmy świadkami niezwykle wyrównanego starcia. Legioniści szukali okazji na doprowadzenie do wyrównania. Bliski tego był między innymi Mateusz Wieteska. Obrońca mistrzów Polski nieznacznie się pomylił.

Do końca meczu wynik już się nie zmienił, więc Legia kończy zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Do kolejnej rundy awansował mistrz Chorwacji, który o fazę grupową elitarnych rozgrywek walczyć będzie z Sheriffem Tiraspol. Z kolei Wojskowi w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy zmierzą się ze Slavią Praga.