Lech Poznań już w połowie lipca jest pewny tego, że nie zagra w kolejnej edycji fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kolejorz doznał we wtorkowy wieczór kompromitującej porażkę z Karabachem Agdam (1:5). Po zakończeniu spotkania opinią na jego temat podzielił się opiekun mistrza Polski.

Lech Poznań nie spełnił pokładanych w nim nadziei i odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów

Kolejorz został rozbity przez Karabach Agdam (1:5) we wtorkowy wieczór

Mistrz Polski będzie musiał walczyć o europejskie puchary jesienią w rundach kwalifikacyjnych Ligi Konferencji Europy

Lech upokorzony przez Karabach

Lech Poznań już w pierwszej minucie zdobył bramkę na 1:0, co zwiastowało dobre spotkanie w wykonaniu Kolejorza. Jak się jednak później okazało, były to dobre złego początki. Ostatecznie bój w Azerbejdżanie zakończył się kompromitacją mistrza Polski.

Szkoleniowiec lechitów starał się jednak zachować dobrą minę do złej gry, mimo że jego zespół na przestrzeni zaledwie kilku dni doznał dwóch bolesnych porażek, bo podobnie wyglądało starcie Lecha z Rakowem Częstochowa (1:3) o Superpuchar Polski.

– Najpierw chciałbym pogratulować Karabachowi dobrego dla siebie rezultatu i awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To było też coś o co mocno walczyliśmy, ale ostatecznie wracamy do Poznania z niczym. Porażka 1:5 jest wysoka i nie powinna się przydarzyć, ale na tak wysokim europejskim poziomie nie wybacza się takich błędów, jakie popełniliśmy. Popełniliśmy ich dzisiaj trochę za dużo – rzekł John van den Brom cytowany przez oficjalną stronę Lecha.

– Nie był to też najlepszy dzień dla sędziów, bo jestem po analizie straconych przez nas goli i trzeci dla rywali został zdobyty z pozycji spalonej. Tak jak jednak zacząłem, gratulacje dla Karabachu, bo byli zespołem lepszym – uzupełnił Holender.

Już w najbliższy weekend lechici zaczną natomiast rywalizację w PKO Ekstraklasie. Pierwszym rywalem Kolejorza będzie Stal Mielec. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 15:00.

