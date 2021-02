Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Lazio i Bayernem Monachium będzie szczególne dla Miroslava Klose. Były reprezentant Niemiec miał bowiem okazję bronić barw obu klubów, a aktualnie jest asystentem trenera bawarskiego zespołu Hansiego Flicka. W wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport pokusił się między innymi o porównanie Roberta Lewandowskiego i Ciro Immobile.

Dziewięć lat w Bayernie i Lazio

Klose zawodnikiem Bayernu Monachium był w latach 2007-2011, rozgrywając dla niego 150 spotkań i zdobywając 53 gole. To właśnie ze stolicy Bawarii latem 2011 roku przeniósł się do stolicy Włoch, zasilając szeregi Lazio. Jego barwy reprezentował przez pięć sezonów, aż do czasu zakończenia piłkarskiej kariery. W zespole z Rzymu wystąpił łącznie 171 razy, strzelając 63 gole.

Pracę trenerską w Bayernie rozpoczął w 2018 roku. Przez dwa lata prowadził drużynę do lat 17, a latem ubiegłego roku został asystentem Hansiego Flicka.

– Cieszę się, że widzę Lazio w Lidze Mistrzów, ale szkoda mi zawodników, którzy muszę grać bez kibiców. Nie mogę wyobrazić sobie nic lepszego niż starcie Lazio – Bayern przy pełnym stadionie – powiedział 42-latek.

Klose nie ma wątpliwości, że lepszym zespołem dysponuje Bayern i to on jest faworytem do wywalczenia awansu. – Lazio ma kilku dobrych zawodników – Immobile, Luis Alberto Correa i Milinković-Savić. Dysponują niebezpieczną bronią, ale jeżeli Bayern wyjdzie na boisko z odpowiednim podejściem, to zauważymy różnicę między obiema drużynami – kontynuował Klose.

Lazio – Bayern. Pojedynek snajperów

Wtorkowe spotkanie w Rzymie będzie również pojedynkiem dwóch snajperów – Roberta Lewandowski i Ciro Immobile. Klose również został poproszony o ich porównanie.

– Uważam, że Lewandowski jest absolutnie topowym zawodnikiem. Wiedziałem, że jest silny, ale teraz kiedy trenuję go każdego dnia, mogę powiedzieć, że ma tylko kilka słabych punktów. Ma zabójcze obie nogi, jest szybki i świetnie gra głową – powiedział Klose

– Immobile również jest bardzo dobry. Kreuje okazje bramkowe i ma świetne uderzenie, ale Lewandowski ma coś więcej – dodał asystent Hansiego Flicka.

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów na Stadio Olimpico w Rzymie rozpocznie się o godzinie 21:00. Z meczu Lazio – Bayern transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1.



