Chelsea w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra o rozstawienie w losowaniu 1/8 finału. Przed meczem z Zenitem Sankt Petersbug z kadry Thomasa Tuchela wypadło kilku ważnych graczy, kolejnym z nich jest zakażony koronawirusem Mateo Kovacic.

W środę Chelsea rozegra wyjazdowe spotkanie z Zenitem w ramach Ligi Mistrzów

Starcie to będzie miało wpływ na to, czy The Blues zakończą rozgrywki na pierwszym miejscu w grupie

W Petersburgu Thomas Tuchel będzie musiał radzić sobie bez kilku ważnych graczy. We wtorek u Mateo Kovacicia zdiagnozowano zakażenie Covid-19

Mateo Kovacic z koronawirusem

W grupie H Ligi Mistrzów wiadomo niemal wszystko jeszcze przed rozegraniem ostatniej kolejki. Jedyną niewiadomą jest to, kto zajmie pierwsza, a kto drugie miejsce. O fotel lidera walczą Chelsea i Juventus. The Blues są w lepszej sytuacji dzięki meczom bezpośrednim ze Starą Damą, ale by być pewni rozstawienia w losowaniu 1/8 finału, potrzebują zwycięstwa nad Zenitem w Petersburgu.

Rosjanie również znają swoją najbliższą przyszłość – wiosnę spędzą w Lidze Europy. Nie oznacza to jednak, że zespół Thomasa Tuchela czeka spacerek. Zwłaszcza, że w szeregach obrońców tytułu zabraknie kilku kluczowych zawodników. N’Golo Kante ma problemy z kolanem, a Jorginho narzeka na ból pleców. We wtorek niemiecki trener poinformował zaś o kolejnej absencji. Mateo Kovacic wrócił na poniedziałkowy trening po problemach ze ścięgnami podkolanowymi, ale we wtorek zdiagnozowano u niego Covid-19.

– Mamy złe wieści, bo Mateo trenował wczoraj z wielkim uśmiechem. To była czysta przyjemność mieć go z powrotem w składzie. Uzyskał jednak pozytywny wynik testu na koronawirusa, więc przez kilka dni będzie przebywać na kwarantannie. To rozczarowanie, zarówno dla niego, jak i dla nas wszystkich – powiedział szkoleniowiec Chelsea.

Tuchela zapytano również o strach przed rozprzestrzenieniem się wirusa w drużynie.

– Tak, spodziewałem się, że to może ponownie się wydarzyć. Nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Nie tylko jako trener, ale i jako człowiek. Taka jest jednak obecnie rzeczywistość, musimy się zaadaptować i robić wszystko, by uniknąć transmisji wirusa – dodał Tuchel.

Początek pojedynku Zenita Sankt Petersburg z Chelsea już w środę o godzinie 18:45.

