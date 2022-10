PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp pochwalił kolejnego rywala Liverpoolu w Lidze Mistrzów twierdząc, że tak dobrze grające Napoli ma spore szanse dotrzeć do finału tego turnieju. Niemiecki menedżer podkreślił też, że słabe występy The Reds w obecnej kampanii jest brak stabilności.

Klopp chwali Napoli przed hitem Ligi Mistrzów

Niemiec uważa, że Azzurri mogą dotrzeć do finału tych rozgrywek

Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się zwycięstwem Włochów 4:1

Liverpool w trudnej sytuacji przed meczem z Napoli

Liverpool ugości we wtorek Napoli na Anfield Road w meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Azzurrim wystarczy remis, aby wygrać grupę. Mogą też przegrać, ale nie więcej niż różnicą trzech bramek. W trwającej kampanii grają zjawiskowo prowadząc także w tabeli Serie A. Wprost przeciwnie do The Reds, którzy w weekend zaliczyli kolejną wpadkę.

– Wszyscy widzą, jak gra Napoli w tym sezonie. Są świetnie zorganizowani. Razem bronią i razem atakują. Jeśli będą grali tak przez cały sezon to mogą dotrzeć do finału. Spalletti jest bardzo doświadczonym trenerem. Dokonał kilku trafionych transferów i świetnie połączył grupę. Ale ja nie boję się rywalizacji przeciwko. Przeciwnie. Czekam na ten mecz z wielką niecierpliwością – przyznał Klopp.

– Ludzie myślą, że przeciwnicy przyjeżdżając na Anfield oddadzą nam punkty. Tak oczywiście nie jest. Drużyny widzą swoje szanse na odniesienie sukcesu. Przechodzimy przez trudny okres. Brakuje nam stabilizacji. Wierzę, że zawodnicy, którzy wrócą po mundialu będą w dobrej dyspozycji i uda się powrócić na właściwe tory. Jeśli chcesz się z czegoś wydostać, musisz najpierw przez to przejść i to właśnie robimy. Myślimy przede wszystkim o każdym o kolejnym meczu, a nie tym, co będzie za kilka miesięcy – dodał menedżer Liverpoolu.

Napoli wygrało pierwszy mecz przed własną publicznością aż 4:1, a obecnie notuje serię trzynastu zwycięstw z rzędu.

