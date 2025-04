Inter stracił największą gwiazdę przed meczem z Barceloną

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Thuram kontuzjowany przed starciem Interu z Barceloną w Lidze Mistrzów

Marcus Thuram doznał kontuzji mięśnia przywodziciela w lewym udzie podczas ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Zawodnik Interu Mediolan z trudem dokończył mecz, a późniejsze badania potwierdziły poważny uraz. Francuz na pewno opuści ligowy pojedynek z Bologną, a jego występ przeciwko Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Inter liczy na szybki powrót Thurama, jednak w tej chwili sytuacja nie wygląda optymistycznie. Pierwsze starcie półfinałowe odbędzie się już 30 kwietnia na stadionie Montjuic, a rewanż 6 maja na Giuseppe Meazza. Absencja napastnika, który jest jednym z filarów zespołowych Nerazzurrich, znacząco wpłynęłaby na siłę ataku włoskiego zespołu.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

Marcus Thuram to obok Lautaro Martineza najważniejszy zawodnik ofensywny Interu w tym sezonie. Dotychczas strzelił aż 17 bramek i zanotował 9 asyst w 44 występach we wszystkich rozgrywkach, co stawia go na drugim miejscu w drużynie pod względem skuteczności. Jego współpraca z argentyńskim kapitanem była kluczowym elementem sukcesów Interu w tym sezonie.

Barcelona także zmaga się z problemami kadrowymi przed nadchodzącym półfinałem Ligi Mistrzów. Pod znakiem zapytania stoi występ podstawowego lewego obrońcy Alejandro Balde, który dochodzi do siebie po kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Obie drużyny przystąpią więc do decydujących meczów sezonu poważnie osłabione, co może mieć istotny wpływ na przebieg rywalizacji.