Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola przestrzega przez hurraoptymizmem przed rewanżowym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Po zakończonej wygraną 2:1 angielskiego zespołu rywalizacji w pierwszym meczu na Parc des Princes, we wtorek obie jedenastki zmierzą się z rewanżu na Etihad Stadium.

Guardiola przed rewanżem z PSG

Pierwszy pojedynek w stolicy Francji świetnie ułożył się dla paryżan, którzy prowadzili 1:0 po trafieniu Marquinhosa. Był to zarazem jedyny gol w pierwszej połowie. Po przerwie Manchester City odwrócił losy rywalizacji na swoją korzyść, najpierw doprowadzając do wyrównania, a następnie zdobywając bramkę na wagę awansu.

– PSG to niezwykła drużyna, wszyscy o tym widzą. Potrafią stworzyć coś, czego nikt się nie spodziewa i wygrywać. Oczywiście patrzymy na ich możliwości i na to co, mogą pokazać na boisku. Jednocześnie wiemy na co stać nas. Jutro ponownie musimy to pokazać, to nic skomplikowanego – mówił Guardiola.

– Czekają nas te same niebezpieczeństwa, co w pierwszym spotkaniu. Mogą zaprezentować inną formę. Mają także sprytnego menedżera, dlatego też nie wiem, co zrobią. Naszego pragnienie awansu do finału jest normalne, ponieważ nigdy wcześniej tutaj nie byliśmy. Musimy skupić się na sobie, aby dobrze czytać grę, trzymać się razem w gorszych momentach i razem cierpieć. Postaramy się także narzucić im naszą grę w takim stopniu, w jakim będzie to tylko możliwe. Musimy dobrze się bronić, być cierpliwi i starać się zdobywać bramki – kontynuował.

Jeden cel Manchesteru City

W trakcie konferencji prasowej wspominane były również ćwierćfinałowe pojedynki Manchesteru City z Tottenhamem Hotspur w trakcie sezonu 2018/19. Pierwsze spotkanie w Londynie zakończyło się wygraną 1:0 gospodarzy, natomiast w rewanżu 4:3 wygrali podopieczni Josepa Guardioli. Nie wystarczyło to im jednak do wywalczenia awansu.

– Nie mogę przewidzieć, co się stanie jutro. To różne drużyny, inne momenty. To przeszłość, część naszych wspomnień. Mieliśmy dobre i rozczarowujące momenty. Wtedy zaprezentowaliśmy się wyjątkowo, ale nie udało nam się awansować. Teraz postaramy się dotrzeć do finału – mówił hiszpański szkoleniowiec.

– Z mojego doświadczenia wynika, że drugie spotkanie zawsze jest trudne. Mając wynik z pierwszego spotkania, zapominasz o tym, co masz zrobić, czyli o wygraniu meczu. To zawsze tak wyglądało. W finale jest zupełnie inaczej – dodał.

Wtorkowe rewanżowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Man City – PSG.

Manchester City Remis Paris Saint-Germain 1.72 4.25 4.70 1.75 4.15 4.20 1.75 4.25 4.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. maja 2021 17:07 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin