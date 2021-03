Manchester City rozegra dziś rewanżowe spotkanie z Borussią Moenchengladbach w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć Obywatele wygrali na wyjeździe 2:0, Pep Guardiola tonował nastroje na konferencji prasowej.

Guardiola: nie możemy zagrać tak, jak w derbach

Bernardo Silva i Gabriel Jesus zdobyli bramki w Niemczech, przez co rewanż zapowiada się dla Manchesteru City relatywnie łatwo. Guardiola ostrzega jednak przed dzieleniem skóry na niedźwiedziu.

– Musimy zagrać, jak przeciwko Fulham czy Southampton, a nie jak w derbach z Manchesterem United. Grać i wygrać mecz. Skupić się na zwycięstwie – to nasz cel. Znam jakość rywala. Zaczyna się ona wraz z Yannem Sommerem, a kończy na Marcusie Thuramie. Borussia, jak każdy zespół, ma po prostu gorszy moment. To dla nas finał. Rywale nie mają nic do stracenia. Jestem pewien, że spróbują odwrócić sytuację. Mam wielki szacunek do Borussii Moenchengladbach i Marco Rose. Mają wiele broni i wiedzą, jak je użyć – powiedział przed spotkaniem trener Obywateli.

“Manchester City potrzebuje rotacji, by walczyć na wszystkich frontach”

Guardiola wypowiedział się też na temat Nathana Ake i Raheema Sterlinga, który nie znalazł się nawet na ławce w ostatnim meczu z Fulham (3:0).

– Chcę, by Nathan wrócił do zespołu tak szybko, jak to możliwe. Poleci z nami na mecz i mam nadzieję, że niedługo znów zobaczymy go z nami na boisku. Raheem też poleciał z nami, rzecz jasna. Cały skład wybrał się do Budapesztu – powiedział Katalończyk.

Sterling nie wystąpił na Craven Cottage w wyniku rotacji składu, ale ta decyzja zrodziła plotki, jakoby Anglik wypadł z wyjściowej jedenastki.

– Nie oczekuję, by gracze, którzy nie występowali, byli zadowoleni. To dzieje się w futbolu, odkąd go stworzono. Raheem był i jest dla nas bardzo ważny. Wszyscy zawodnicy respektują moje decyzje. W mojej karierze nigdy jeszcze nie zetknąłem się z piłkarzem, który był szczęśliwy, gdy nie grał, ale reagowali i zachowywali się bardzo dobrze – skomentował Guardiola.

Manchester City podejmie u siebie Borussię Moenchengladbach już we wtorek o godzinie 21.00. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania Ligi Mistrzów.

Manchester City Borussia M’gladbach 1.27 6.40 13.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. marca 2021 13:14 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin