dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Gregor Kobel

Gregor Kobel: Jesteśmy bardzo podekscytowani tym meczem

W najbliższy sobotni wieczór wszystkie oczy piłkarskiego świata zostaną zwrócone na Wembley. Na tym legendarnym obiekcie dojdzie do spotkania Borussii Dortmund z Realem Madryt. Stawką nadchodzącego meczu będzie zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Kilka dni przed finałowym spotkaniem Gregor Kobel porozmawiał z mediami. Szwajcarski golkiper poruszył temat Realu Madryt, a także doświadczenia hiszpańskiego zespołu. Zawodnik Borussii Dortmund zapewnił również, że cała niemiecka drużyna jest podekscytowana zbliżającą się rywalizacją.

– Real Madryt ma niezwykle mocnych indywidualnie zawodników i duże doświadczenie. Wielu ich zawodników grało już w tak ważnych meczach i kilkukrotnie wygrywało Ligę Mistrzów. Real Madryt to także wielka marka – zwłaszcza jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Zmierzymy się z bardzo doświadczoną, bardzo dojrzałą i po prostu bardzo dobrą drużyną, która zawsze może być niebezpieczna. Musimy być przytomni. To będzie dla nas bardzo intensywny mecz. Musimy też zachować porządek, gdy nie mamy piłki, bronić się gdy będą atakować, co jest jedną z naszych mocnych stron, a potem sami stale być niebezpieczni. Ważne będzie, abyśmy byli odważni, abyśmy byli wsparciem dla siebie nawzajem, abyśmy walczyli dla siebie i abyśmy jako zespół dawali na boisku wszystko, co w naszej mocy – powiedział Gregor Kobel cytowany przez serwis „borussia.com.pl”.

– Doświadczenie zawsze się przydaje. Jeśli znasz takie gry i środowisko, wszystko, co ma nastąpić przed grą, może to być zaletą, ale niekoniecznie musi tak być. Mamy ogromną pewność siebie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Wiemy, że mamy dobry zespół i jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika. Mamy przed sobą wyjątkowy mecz, na który zasłużyliśmy i chcemy wycisnąć z tego maksimum. Dotarcie do finału było ogromnym krokiem. Celem nie jest jednak tylko dotarcie do finału, ale także jego zwycięstwo. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym meczem – podkreślił golkiper BVB.

