Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris-Saint Germain w środę wygrało z Juventusem na wyjeździe 2:1, a autorem jednej z bramek był znów Kylian Mbappe. Dzięki temu trafieniu Francuz pobił rekord należący do Lionela Messiego. Stał się najmłodszym zawodnikiem, który może pochwalić się już 40 bramkami w Lidze Mistrzów.

Kylian Mbappe w środę strzelił swoją 40 bramkę w Lidze Mistrzów

Francuz pobił tym samym rekord Lionela Messiego jako najmłodszy zawodnik z tyloma trafieniami

Gwiazdor PSG dokonał tego mając 23 lata i 316 dni

Kylian Mbappe bije kolejne rekordy

Kylian Mbappe zachwyca formą w sezonie 2022/23 i bije kolejne rekordy. Gwiazda Paris-Saint Germain w obecnym sezonie ma na koncie już 18 bramek w 18 meczach i pewnie zmierza po tytuł króla strzelców Ligue 1. Paryżanie w lidze nie mają praktycznie konkurencji, a w Lidze Mistrzów zakwalifikowali się do fazy pucharowej.

W środę mistrz Francji mierzył się na wyjeździe z Juventusem. Paryżanie wygrali 2:1, a ozdobą spotkania była bramka na 1:0 strzelona przez Mbappe. Francuz w indywidualnej akcji nie dał się powalić szarpiącemu go rywalowi i uderzył nie do obrony dla Wojciecha Szczęsnego. Dzięki temu trafieniu zapisał się również w historii.

Kylian Mbappe breaks Lionel Messi's record as the youngest player to reach 40 Champions League goals 💫 pic.twitter.com/4eQY9NWPRu — GOAL (@goal) November 3, 2022

Francuz strzelił swoją 40 bramkę w Lidze Mistrzów. Dokonał tego majac dokłądnie 23 lata i 316 dni. Pobił w ten sposób rekord należący do Lionela Messiego. Argentyńczyk był do tej pory najmłodszym piłkarzem, któremu udało się zanotować 40 trafień w prestiżowych rozgrywkach. Miał on wówczas 24 lata i 130 dni. Mbappe wyprzedził zatem go z okładem.

23-latek łącznie w 59 meczach w Lidze Mistrzów zanotował już 40 bramek i 26 asyst. Jego liczby przy rywalach wyglądają w tym wieku kosmicznie.

