Flick wytłumaczył, dlaczego gra Szczęsny. Tak opisał Polaka

Flick komplementuje Szczęsnego

W ostatniej kolejce fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Atalantą. Spotkanie na Estadi Olímpic Lluís Companys to jeden z hitów tej serii gier. Blaugrana już zapewniła sobie awans do 1/8 finału, natomiast ekipa z Bergamo jest pewna udziału w 1/16 finału, ale ciągle walczy o finisz w najlepszej ósemce. W stolicy Katalonii zabraknie Ademoli Lookmana, co powinno ułatwić zadanie gospodarzom.

Kto pojawi się między słupkami bramki Barcy w środowym pojedynku? Będzie to Wojciech Szczęsny. Na konferencji prasowej Hansi Flick odniósł się do rywalizacji między Polakiem i dotychczasową jedynką, Inakim Peną:

– Cóż, wiem, co się dzieje. Moim zadaniem jest podejmowanie decyzji. Dla mnie Szczęsny jest doświadczonym graczem, a także ma silną osobowość. Ale obaj są świetnymi bramkarzami. Moja decyzja zapadła po konsultacji z moim sztabem. Oczywiście, że to była trudna decyzja, ponieważ pozycja bramkarza jest wyjątkowa. Więc tak, powiedziałbym, że była to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem – przyznał szkoleniowiec Blaugrany.

– Jak powiedziałem wcześniej, obaj są bardzo dobrzy, a w przeszłości Iñaki radził sobie dobrze. Ale podjąłem tę decyzję teraz i zawsze stawiam interesy zespołu na pierwszym miejscu. Taki jest mój sposób pracy – dodał Flick.