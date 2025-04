Flick wskazał mocną stronę Interu. Wygrane El Clasico to dla niego już przeszłość

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick ostrożnie wypowiada się przed starciem z Interem

Hansi Flick podkreślił, że mimo słabszej formy Interu Mediolan, Barcelona musi zachować pełną koncentrację. – Inter to jedna z najlepszych defensyw w Europie. Mają świetnych pomocników i bocznych obrońców. Musimy być gotowi – zaznaczył niemiecki szkoleniowiec, podkreślając, że najważniejsze będzie utrzymanie kontroli nad piłką i ograniczenie błędów.

Barcelona wchodzi w półfinał Ligi Mistrzów po triumfie w Pucharze Króla, ale Flick przypominał, że presja pozostaje ogromna. – Teraz skupiamy się już na kolejnym meczu. To najważniejsze rozgrywki. Jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, ale musimy dać z siebie wszystko, aby osiągnąć finał – stwierdził.

Zobacz również: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem (WIDEO)

Ważnym punktem konferencji była decyzja dotycząca obsady bramki. Hansi Flick potwierdził, że Wojciech Szczęsny pozostanie numerem jeden w Lidze Mistrzów, mimo powrotu do zdrowia Marca-Andre ter Stegena. – Szczęsny zagra w Lidze Mistrzów, a zmiany mogą nastąpić w La Liga – zapowiedział trener Barcelony, podkreślając zaufanie do polskiego bramkarza.

Flick odniósł się również do spekulacji o swojej przyszłości na Camp Nou. Choć media donoszą o przedłużeniu kontraktu do 2027 roku, trener nie chciał tego komentować. – Mam umowę do końca przyszłego sezonu. Jestem bardzo szczęśliwy i kocham tę drużynę. To nie czas na rozmowy o przyszłości – zakończył.