fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - FC Kopenhaga

Po pierwszym spotkaniu z FC Kopenhagą piłkarze Rakowa Częstochowa mogą czuć rozczarowanie

Mistrz Polski zaliczył samobójcze trafeinie, a także stracił szybko kontuzjowanego Jeana Silvę

Częstochowianie skierowali też piłkę do siatki, ale po ultramilietrowym spalonym VAR anulował gola

Raków – Kopenhaga: pechowy samobój i milimetrowy spalony

Raków Częstochowa do wtorkowej potyczki z FC Kopenhagą przystępował jako pierwszy polski zespół od 2016 roku, który miał szanse wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna Dawida Szwargi we wcześniejszych sześciu spotkaniach na europejskiej scenie nie przegrała ani razu, notując pięć zwycięstw i jeden remis. W każdym razie Duńczycy mieli wyżej zawiesić poprzeczkę.

Hymn Ligi Mistrzów w Sosnowcu… bezcenne 😎



📺 Polsat Sport, Polsat Sport Premium 1#RCZFCK pic.twitter.com/4CzhDbZH5Y — Polsat Sport (@polsatsport) August 22, 2023

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Padł już w dziewiątej minucie i to w najgorszy dla gospodarzy sposób. Po akcji lewą stroną boiska i długim rozegraniu w końcu piłka trafiła do Mohameda Elyounoussiego. Norweg oddał strzał, po którym futbolówka odbiła się od Bogdana Racovitana i ekipa z Danii objęła jednobramkowe prowadzenie.

Pechowy początek dla Rakowa…



📺 Polsat Sport, Polsat Sport Premium 1#RCZFCK pic.twitter.com/w6Un4wbBFG — Polsat Sport (@polsatsport) August 22, 2023

Radość kibiców Rakowa na ArcelorMittal Park wybuchła natomiast 39. minucie, ale jak się później okazało przedwcześnie. Wówczas piłkę do siatki skierował Janis Papanikolau, który strzałem głową skierował piłkę do siatki po odegraniu jej głową przez Milana Rundicia. Sytuacja była jednak analizowana przez VAR i finalnie bramka mistrza Polski została anulowana z powodu spalonego. Do przerwy wynik już się nie zmienił.

Historia szczęścia i nieszczęścia w dwóch aktach 😤 pic.twitter.com/bdxqRdrL2E — Przemek Langier (@plangier) August 22, 2023

W drugiej połowie Raków szukał okazji do tego, aby wyrównać stan rywalizacji. Pierwsze poważniejsza próba po zmianie stron miała miejsce w 58. minucie, gdy na strzał sprzed pola karnego pozwolił sobie Deian Sorescu. Pomysł całkiem niezły. Niemniej po jego próbie piłka nieznacznie przeleciała nad poprzeczką.

W ostatnim kwadransie rywalizacji bramki szukał jeszcze Adnan Kovacević. Oddał strzał, ale próba Bośniaka była bezcenna i ostatecznie spotkanie zakończyło się skromną wiktorią FC Kopenhagi. Mimo że jeszcze w samej końcówce podopieczni Dawida Szwaragi rozpaczliwymi wrzutami starali się niepokoić defensywę rywali, ale bez efektu. Rewanżowa potyczka odbędzie się już 30 sierpnia w środę o godzinie 21:00.