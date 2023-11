Luis Enrique po meczu Paris Saint-Germain z Newcastle United został zapytany o ewentualny spadek paryskiego klubu do Ligi Europy. Szkoleniowiec wyglądał jednak na zirytowanego taką sugestią dziennikarza i nie chciał wypowiedzieć się na ten temat.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG musi wygrać w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów

Istnieje możliwość, że paryski klub wiosną zagra w Lidze Europy

Enrique nie chciał jednak komentować takiego scenariuszu

Enrique nie skomentował możliwości gry PSG w Lidze Europy

W grupie F awans do kolejnej rundy zapewniła sobie już Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain jest drugie z siedmioma oczkami na koncie. Trzeci Newcastle punktów ma pięć, tyle samo co ostatni Milan.

Paryżanie w ostatniej kolejce zagrają z BVB. Jeśli wygrają, zapewnią sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów bez oglądania się na pojedynek Rossonerich ze Srokami. Jednak w przypadku remisu lub porażki istnieje duża szansa, że PSG na wiosnę zobaczymy w Lidze Europy.

O taką ewentualność został zapytany szkoleniowiec paryskiego klubu Luis Enrique. Trener wydał się rozdrażniony taka sugestią dziennikarza. – Boisz się spaść do Ligi Europy? – zapytał jeden z dziennikarzy znajdujących się na sali. – To twoje przemyślenia na ten temat. Nie mam nic więcej do dodania w tej kwestii – odparł Enrique.

