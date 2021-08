Legia Warszawa w środowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb. Mistrzowie Polski w starciu z ekipą z Chorwacji nie będą faworytem. Niemniej opiekun Wojskowych z optymizmem przystępuje do potyczki z drużyną, która w poprzedniej kampanii zakończyła udział w europejskich pucharach w ćwierćfinale Ligi Europy.

Legia Warszawa w środę rozegra pierwsze spotkanie w ramach III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Mistrzowie Polski na wyjeździe zmierzą się z mistrzem Chorwacji

Przed starciem w Zagrzebiu na konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiadał trener Czesław Michniewicz

Legia może, Dinamo musi

Legia Warszawa przebrnęła już przez dwie rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W pokonanym polu przedstawiciel PKO Ekstraklasy pozostawił Bodo/Glimt i Florę Tallinn. Kolejnym rywalem stołecznej ekipy będzie Dinamo. Szkoleniowiec mistrzów Polski nie szczędził pochwał w kierunku najbliższego rywala na przedmeczowej konferencji prasowej.

– Dinamo to świetny zespół i myślę, że żaden polski klub nie ma prawa przymierzać się do ich pierwszej jedenastki. Dinamo robi nierealne dla nas transfery. Nie chcę wymieniać nazwisk przeciwników, bo wszyscy są świetnymi piłkarzami – mówił Michniewicz cytowany przez Legia.com.

– To bardzo dobry zespół, z bogatą historią. Regularnie od lat grają w fazie grupowej europejskich pucharów. My dopiero do tych rozgrywek wracamy. Nie chcemy spoczywać na laurach i walczymy o najwyższe cele. Gdybyśmy mieli liczyć wartość naszych piłkarzy i wartość przeciwników, to moglibyśmy nie wychodzić na boisko. Nie na tym to polega i nie chcemy tak myśleć – kontynuował trener legionistów.

– Historię trzeba znać, ale nie nią żyć. Jutro dostaniemy długopis do ręki i będziemy tworzyć nową historię dla całego klubu, polskiej piłki i wszystkich, którzy kibicują polskiej piłce – rzekł Michniewicz.

Spotkanie Dinamo – Legia odbędzie się na stadionie Maksimir w Zagrzebiu. Obiekt może pomieścić blisko 39 tysięcy widzów.

Czytaj więcej: Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (04.08.2021)

Dinamo Zagrzeb Legia Warszawa 1.62 3.95 6.10 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. sierpnia 2021 17:54 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin