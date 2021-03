Źródło: The Guardian

Joachim Loew po zakończeniu mistrzostw Europy rozstanie się z reprezentacją Niemiec. Natychmiast po tej wiadomość ruszyła lawina spekulacji, kto może zostać nowym selekcjonerem Die Mannschaft. Jednym z kandydatów był Juergen Klopp. Menedżer Liverpoolu zabrał głos w tej sprawie.

Nie ma tematu kadry

Joachim Loew kończy powoli swoją przygodę z reprezentacją Niemiec. Doświadczony trener we wtorek rano ogłosił, że ustąpi ze stanowiska opiekuna reprezentacji Niemiec po Euro 2020. Tymczasem na dzisiejszej konferencji prasowej przed starciem The Reds z Lipskim menedżer angielskiej ekipy dał do zrozumienia, że nie chce prowadzić drużyny narodowej na tym etapie swojej kariery.

– Mogę już dzisiaj powiedzieć, że latem nie obejmę sterów nad reprezentacją Niemiec. Joachim Loew wykonał kawał świetnej pracy w drużynie narodowej. Jestem pewny jednak, że Niemiecka Federacja Piłkarska znajdzie odpowiedni rozwiązanie tej sytuacji – mówił Klopp cytowany przez The Guardian.

– Mam jeszcze przez trzy lata ważny kontrakt z Liverpoolem. Skoro podpisałem umowę, to muszę się z niej wywiązać. Tak jak miało to miejsce w Mainz, czy Borussii Dortmund – dodał Niemiec.

Liverpolem przed meczem w elitarnych rozgrywkach

Przypomnijmy, że Klopp objął stery nad Liverpoolem w październiku 2015 roku. Jak dotąd prowadził The Reds w 303 meczach. Z angielskim zespołem wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

W środowy wieczór ekipa z Anfield Road zmierzy się w środowy wieczór z Lipskiem. Mecz rozegrany zostanie na Puskas Arena w Budapeszcie.

Liverpool FC RB Lipsk 2.45 3.60 2.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 9. marca 2021 14:42 .



