Bayern Monachium rozczarował we wtorkowym meczu przeciwko Villarreal. Bawarczycy zremisowali z ekipą z La Liga, co skutkowało, że odpadli z Ligi Mistrzów. Krytyki na ekipie z Monachium nie szczędził Lothar Matthaeus w rozmowie ze Sky Germany.

Bayern Monachium niespodziewanie zakończył swój udział w Lidze Mistrzów

Bawrczycy nie dali rady wywalczyć awansu do półfinału, ulegając w dwumeczu Villarreal

Na aktualnych mistrzów Niemiec spadła lawina krytyki

Bayern za burtą Champions League

Bayern Monachium był zdecydowanym faworytem w dwumeczu z Villarreal. We wtorkowym starciu na Allianz Arena ekipa Juliana Nagelsmanna dyktowała warunki gry, ale finalnie nie dało to Bawarczykom awansu do półfinału elitarnych rozgrywek. Głos w tej sprawie wyraził były reprezentant Niemiec.

– Odpadnięcie Bayernu z Ligi Mistrzów szkodzi niemieckiej piłce nożnej. Drużyna nie prezentowała się dobrze w ostatnich tygodniach, więc nie jest to niespodzianką. Bayern nie grał dobrze, zespół nie oferował róznych rozwiązań – mówił Lothar Matthaeus w rozmowie ze Sky Sport Germany.

– Gola dla Bayernu dawał poczucie bezpieczeństwa tylko przez krótki czas. Ostatecznie jednak zespół uległ. Cały czas widze na boisku niepewność w wykonaniu Bayernu – kontynuował Niemiec.

– Ogólnie w Bayernie panuje zła atmosfera. Nie chodzi tylko o kwestię sportową. Znów gorący stał się temat transferu Roberta Lewandowskiego. Dawno już nie widziałem takiego bałaganu w Bayernu – powiedział Matthaeus.

– Villarreal w każdym razie to nie był rywal dla Bayernu, który mógł go wyeliminować – podsumował 61-latek.

Hiszpański zespół w pierwszym boju na swoim stadionie przeciwko Bawarczykom wygrał 1:0 po trafieniu Arnauta Groenvelda. Tymczasem w rewanżu w Monachium miał miejsce wynik 1:1. Villarreal w dwumeczu wygrał zatem z Bayernem 2:1.

