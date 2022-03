fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois był bardzo zadowolony z występu Karima Benzemy w środowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał PSG (3:1). Bramkarz reprezentacji Belgii nie szczędził pochwał w kierunku napastnika.

Karim Benzema został bohaterem Realu Madryt po środowym starciu z PSG

34-latek popisał się klasycznym hat-trickiem, który zapewnił Królewskim awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów

Dużo pochlebnych słów na temat reprezentanta Francji wyraził Thibaut Courtois w rozmowie z RMC Sport

Benzema pokazał klasę

Thibaut Courtois musiał raz skapitulować w środowym spotkaniu, gdy na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku jednocześnie w drugim meczu z rzędu przeciwko Realowi Madryt zdobył bramkę. Ostatecznie osiągnięcie piłkarza PSG znalazło się jednak w cieniu wyczynu Karima Benzemy, który skompletował w drugiej połowie rywalizacji klasycznego hat-tricka. Zachwycony występem reprezentanta Francji był golkiper Los Blancos.

– Karim dobrze naciskał rywala, bramkarz popełnił błąd i po golu na 1:1 wróciliśmy do gry. Od tej pory cały stadion był za nami – mówił Courtois przed mikrofonem RMC Sport.

– Dążyliśmy do zwycięstwa. Najpierw zdobyliśmy bramkę na 2:1, a chwilę później na 3:1, co okazało się kluczowe. Czuliśmy, że po tym golu PSG będzie trudniej. Moim zdaniem Benzema jest aktualnie jednym z najlepszych napastników na świecie obok Roberta Lewandowskiego – przekonywał Belg.

Kapitan reprezentacji Polski również skompletował klasycznego hat-tricka w swoim ostatnim występie. Niemniej osiągnięcie Lewandowskiego w starciu z RB Salzburg (7:1) zostało przyćmione geniuszem Benzemy, który został zaprezentowany w rywalizacji z PSG. Do tego stopnia, że ożywiona została debata, czy Lionel Messi wygrał zasłużenie Złotą Piłkę za 2021 rok.

– Benzema być może pokazał, że to jemu należała się Złota Piłka. Jest świetnym zawodnikiem. To prawdziwy kapitan, który poprowadził do awansu drużynę swoimi golami i klasą – podsumował Courtois.

